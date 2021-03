De la Torre loodst Heracles in blessuretijd langs PEC Zwolle

Heracles Almelo heeft zich tot winnaar gekroond van het Overijsselse treffen met PEC Zwolle. Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar diep in blessuretijd was daar Luca de la Torre. De middenvelder bepaalde de eindstand in de 92e minuut op 2-1 en stuurde het PEC van de debuterende trainer Bert Konterman met lege handen terug naar Zwolle.

Heracles was voor de rust heer en meester, maar vergat deze overmacht te vertalen naar het scorebord. En dat mocht met name Bakis zich aanrekenen. De spits kreeg voor het eerst in bijna twee maanden de kans in de punt van de aanval. Aan kansen geen gebrek voor Bakis, alleen moest hij keer op keer zijn meerdere erkennen in PEC-doelman Mous.

VAR

In de blessuretijd van de eerste helft leek Heracles alsnog op voorsprong te komen. Na een goed één-tweetje met Burgzorg rondde Fadiga beheerst af, maar na ingrijpen van de VAR ging er een streep door de openingstreffer: buitenspel. PEC had daarmee het nodige geluk in de eerste 45 minuten, al moest Konterman wel al vroeg de geblesseerde Strieder noodgedwongen wisselen voor Nakayama.

Doelpuntenregen

Lang bleef de 1-0 echter niet uit. Quagliata bereikte vanaf de linkerkant de doorgelopen Vloet. De topschutter van Heracles nam de bal goed aan en rondde vervolgens van dichtbij keihard af. Wat volgde waren enkele knotsgekke minuten, want luttele seconden later was het alweer gelijk. Saymak zorgde voor de 1-1. Maar aan de doelpuntenregen in Almelo kwam nog geen einde.

De la Torre

Burgzorg werd de diepte ingestuurd, speelde Kersten uit en verschalkte Mous. Maar ook nu werd er te vroeg gejuicht. Burgzorg stond een paar millimeter buitenspel, waardoor er wederom een doelpunt van Heracles werd geannuleerd. In de blessuretijd kwam het allemaal toch nog goed voor de thuisploeg. Met een ragfijne voorzet vond Lunding ploeggenoot De la Torre, die met een geplaatste kopbal Mous klopte: 2-1.

Heracles Almelo - PEC Zwolle 2-1

1-0 Vloet (61)

1-1 Saymak (63)

2-1 De la Torre (90+2)

Arbiter: Nijhuis

Geel:

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga (Breukers/88), Rente, Pröpper (Knoester/89), Quagliata; De la Torre, Vloet, Schoofs; Azzaoui (Kutucu/79), Bakis (Lunding/71), Burgzorg.

PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Saymak (Reijnders/67), Strieder (Nakayama/22), Clement; Misidjan (Van Duinen/80), Buitink (Ghoochannejhad/80), Manuel (Pherai/80).