Tien ingezonden vragen beantwoord; over het virus, het vaccin en alles daaromheen

"Wanneer gaan de operaties weer door in de ziekenhuizen? Ik wacht op een buikwandcorrectie."

- José uit Dedemsvaart

Er wordt inmiddels volop geopereerd, antwoordt internist-oncoloog Ruud Blankenburgh van het Saxenburgh Ziekenhuis in Hardenberg. "We opereren zelfs meer dan gebruikelijk. Daarmee worden de achterstanden langzaam ingelopen. Uiteraard wordt daarbij gekeken naar de noodzaak van de operatie; mensen die spoedig geopereerd moeten worden, worden daarbij als eerste geholpen. Mensen met een operatie-indicatie die minder spoed vereist zullen wat later geopereerd worden."

Huisarts Marieke Nijhof uit Enschede (Foto: RTV Oost)

"Corona heb ik gehad, dus ben ik immuun. Waarom dan nog vaccineren?"

Herma uit Zwolle.

Huisarts Marieke Nijhof uit Borne: "Ook als je corona hebt gehad, is het van belang om je te vaccineren. Het vaccin zorgt er namelijk voor dat je een soort geheugen opbouwt in je immuunsysteem. Op het moment dat je dan weer in aanraking komt met het coronavirus dan komt je immuunsysteem sneller op gang - daardoor zou je minder ziek kunnen worden van een volgende besmetting."

"Wanneer ben ik aan de beurt voor vaccinatie? Ik heb meerdere chronische aandoeningen en ben 67 jaar."

- Marianne uit Deventer

Iedereen krijgt vanzelf een brief van het RIVM, verzekert Joyce Henzen (verpleegkundige Infectieziektebestrijding bij de GGD IJsselland) ons. "Je wordt opgeroepen per geboortejaar, van oud naar jong. Vervolgens kun je zelf een afspraak maken." In het specifieke geval van Marianne verwacht Joyce dat zij in maart aan de beurt zal zijn.

Arjan Mengerink, directeur van Veiligheidsregio IJsselland (Foto: RTV Oost)

"Kan het vaccin/coronavirus invloed hebben of schadelijk zijn voor een eventuele zwangerschap in de toekomst?"

- H. Berkhof uit Zwolle

Zowel het virus zelf als het vaccin is niet schadelijk voor zwangerschappen, stelt internist-oncoloog Ruud Blankenburgh. "Op 19 februari heeft een speciale werkgroep (COVID-19 en zwangerschap) hierover een standpunt gepubliceerd."

In dat rapport is te lezen dat vrijwel alle bekende reguliere vaccins, zoals het griepvaccin en het kinkhoestvaccin, veilig in de zwangerschap zijn toe te passen. Er bestaan geen redenen om aan te nemen dat de vaccins tegen COVID-19 schadelijk zouden zijn bij gebruik in de zwangerschap. Desalniettemin concluderen de experts dat er 'onvoldoende bewijs is om routinematig gebruik tijdens de zwangerschap te adviseren'. Dit omdat er nog onvoldoende klinische data bekend is over het gebruik van deze vaccins in de zwangerschap. Ook wordt vooralsnog afgeraden om binnen twee maanden na vaccinatie zwanger te worden.

Wanneer wordt de routekaart aangepast naar het niveau zorgelijk?

- Alexandra

Arjan Mengerink, directeur van de Veiligheidsregio IJsselland, geeft antwoord. Kort en bondig: "Dat kan pas als nagenoeg heel Nederland op het niveau 'zorgelijk' zit. Bij één, twee of drie regio's gaat dat nog niet gebeuren."

Joyce Henzen, verpleegkundige infectieziektenbestrijding van de GGD (Foto: RTV Oost)

"Is de werking van het COVID-vaccin vergelijkbaar met een griepprik?"

- Anna uit Borne

Dat zullen we in de aankomende maanden gaan merken, antwoordt huisarts Marieke Nijhof. "Of in het komende jaar. Het kan zijn dat we de prik over een jaar moeten herhalen, maar dat kan ook langer duren. Dat moeten we echt gaan aankijken."

"Het aantal besmettingen ligt onder de tien procent van geteste personen. Het aantal patiënten op de IC schommelt rond de 540. Waarom dan nog zulke zware maatregelen? In april werden de maatregelen namelijk al minder streng bij 700 IC-patiënten."

- Toon uit Delden

De maatregelen blijven in deze zwaarte van kracht omdat het aantal besmettingen nog niet erg afneemt, antwoordt Arjan Mengerink van de Veiligheidsregio IJsselland. "Die blijft op hetzelfde niveau en datzelfde geldt ook voor het aantal ziekenhuisopnames. In het voorjaar was er een heel sterke daling te zien en daarom kon er toen versoepeld worden."

"Waarom krijgen 60+ers het Astrazeneca-vaccin, terwijl deze maar voor zestig procent werkt? Deze kunnen ze dan toch beter aan studenten geven zodat die weer naar school kunnen?"

- Jeanette

Het gaat hier om een advies van de Gezondheidsraad, vertelt Joyce Henzen van de GGD IJsselland. "Zij adviseren om deze leeftijdsgroep te vaccineren met Astrazeneca." De reden die zij aanvoeren: "Krijgen deze mensen dan toch het coronavirus, dan worden ze er minder ziek van en zo voorkomen we sterfte en ziekenhuisopnames."

Internist-oncoloog Ruud Blankenburgh van het Saxenburgh Ziekenhuis in Hardenberg (Foto: RTV Oost)

"Als je als 30-er over het algemeen met een COVID-besmetting milde klachten ervaart en een goed herstel, waarom is het dan belangrijk om toch te vaccineren? Niet iedereen haalt ook de griepprik elk jaar toch?"

- F. uit Zwolle

Ruud Blankenburgh van het Saxenburgh Ziekenhuis in Hardenberg geeft antwoord: "Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar voor de gehele gemeenschap. Ook als je zelf niet erg ziek wordt, kun je het virus wel doorgeven. Indien er een grote groep mensen afziet van vaccinatie, blijft er dus een grote groep mensen bestaan die het virus blijft verspreiden. Met alle negatieve gevolgen van dien, zoals het blijven dragen van neusmondmaskers en het afstand blijven houden."

"Biedt vaseline insmeren rond de neus ook enige bescherming tegen corona, zoals bij pollen?"

- W. Koster uit Enschede

Een bekende truc bij hooikoortsklachten, maar bij het coronavirus werkt dat volgens huisarts Marieke Nijhof niet zo. "Bij een pollenallergie kun je door vaseline te smeren ervoor zorgen dat de pollen vastgeplakt blijven. Dan heb je er inderdaad minder last van. Bij het coronavirus werkt dit helaas niet zo - de virusdeeltjes blijven niet plakken in de vaseline."