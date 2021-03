"Pas op overstekende ganzen", opnieuw waarschuwingsborden langs N337 tussen Wijhe en Olst

Met name bij hoog water zorgen de dieren nog steeds voor gevaarlijke verkeerssituaties, omdat ze foerageren langs de weg. Opvallend genoeg zitten er tussen de vele duizenden wilde ganzen opnieuw veel witte ganzen, de vraag rijst of die ganzen wild of tam zijn en of de intensieve vangactie van vorig jaar wel nut heeft gehad?

Beheerder Leon Ripperda van het infocentrum in Den Nul weet het niet zeker, maar denkt dat de ganzen die nu in de Duursche Waarden rond zwemmen wilde witte ganzen zijn. Om zeker te zijn heeft de wegbeheerder van de N337, de provincie Overijssel, telefonisch al laten weten volgende week poolshoogte te nemen.

Hoe dan ook, wild of tam, feit blijft dat alle ganzen bij elkaar nog steeds voor gevaarlijke situaties zorgen langs de dijk weg. Met name bij hoog water foerageren de dieren pal naast de drukke rijbaan. Vandaar dat de provincie het nodig vindt om automobilisten opnieuw met borden te waarschuwen.

Vangactie zinvol?

Terecht vindt Leon Ripperda. "Veiligheid boven alles, dat is ook de reden dat er vorig jaar zo'n zestig tamme witte ganzen in opdracht van de provincie gevangen zijn. Dat mag dan ook wel wat geld kosten, want een verkeersongeluk, een dode of een ernstig gewonde, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Dus in die zin snap ik de actie van vorig jaar wel."

Tamme witte ganzen die vorig jaar langs de IJssel zijn gevangen (Foto: RTV Oost/ Mariëlle Beumer)

Zelf woont hij op steenworpafstand van het natuurgebied en wandelt hij regelmatig met zijn hond langs de uiterwaarden. Of de vangactie, die een half jaar geleden tienduizenden euro's heeft gekost, ook zinvol is geweest weet hij niet.

"Daar ben ik dan weer niet kenner genoeg voor om dat te kunnen zeggen of te weten, maar je ziet inderdaad weer veel witte ganzen gemixt tussen de bruin gekleurde wilde ganzen rondzwemmen en vliegen, ik denk persoonlijk dat het wilde witte ganzen zijn, maar zeker weten doe ik het niet."

Zeearend

"Maar feit is wel dat ze langs de dijk foerageren, dus daar moet wat aan gedaan worden voor de veiligheid. Of vangen helpt weet ik niet. Het zijn natuurlijk duizenden en duizenden ganzen, dus zestig meer of minder zal het verschil niet maken denk ik."

Persoonlijk staat Leon Ripperda een beetje ambivalent tegenover de aanwezigheid van zoveel wilde ganzen in de IJsselvallei. Voor de natuur vindt hij het prachtig, hij is er naast zijn baan als beheerder en horecaman van het natuur infocentrum in Den Nul, als wandelaar in vrijwel dagelijks te vinden en dan geniet hij vooral van de aanwezigheid van de ganzen.

"Het zijn er inderdaad heel erg veel, ik vind dat indrukwekkend. Het is een mooi natuurverschijnsel. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel mooi dat de zeearend mede daardoor weer in grote getale in natuurgebied de Duursche Waarden is terug gekomen. Die zeearenden moeten zichzelf natuurlijk ook voeden, dus waarom niet zo'n lekkere wilde gans als maaltijd. Ik denk dat in die zin de natuurlijke vogelketen zichzelf ook wel weer een beetje in evenwicht brengt."

Zeearenden gespot in IJsselvallei (Foto: RTV Oost)

"Als ik nu zeearenden zie vliegen, dan maak ik er gelijk een filmpje van. Vorige week had ik er opeens vijf in beeld, dus dat zie ik dan wel als een groot voordeel van de aanwezigheid van zoveel ganzen. Ondanks dat het voor de automobilisten natuurlijk ook de boeren in dit gebied erg veel overlast geeft "

Wilde gans op menu

Of de provincie opnieuw maatregelen moet nemen om de overlast tegen te gaan weet hij niet, want een vangactie zet mogelijk weinig zoden aan de dijk.

Een ultieme oplossing heeft hij ook niet, maar Ripperda doet wel de suggestie om de wilde gans misschien regionaal op de menu kaart te zetten.

"Ik lust wel een stukje wilde gans", zegt hij lachend. "Maar dat is een grapje, want ik ben vegetariër. Maar als horecaman vind ik het idee helemaal niet zo gek. Misschien kan de gans wel een gerecht zijn op de menukaart van restaurants hier in de omgeving en ook op die van ons, De Proeftuin van Salland, in het infocentrum. Een oplossing misschien."

Op de vraag waarom dat nog niet zo ver is, blijft hij het antwoord een beetje schuldig: "Het ligt een beetje aan de leeftijd van de gans, maar ze zijn zeker in veel gevallen lekker. Dat we het nog niet doen kan te maken hebben met het afschot door hagel. Niemand behalve de tandarts wordt gelukkig van een kogeltje op een bord, maar het kan evenzogoed te maken hebben met hygiënecodes. Ik weet het niet precies. Maar dat het lekker kan smaken is zeker het geval. Het is gevogelte en heeft de krachtige uitgesproken smaak van wild."