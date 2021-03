Frank Wormuth verlengt morgen contract bij Heracles en vindt zege op PEC terecht

Hij liet weten dat er morgen meer nieuws naar buiten komt. De Duitser wilde daarbij niet zeggen dat het om een verlenging gaat, maar zijn gezicht sprak boekdelen. "Grote verrassing", zei hij met een grote glimlach.

Wormuth liet vrijdag voor onze camera al weten dat hij graag wil blijven, dat club en trainer ook in gesprek zijn en dat er nog enkele details moesten worden besproken. Morgen lijkt de club dus bekend te maken dat Wormuth ook komend seizoen voor de groep staat. Dat is dan zijn vierde seizoen in dienst van de Almeloërs.

Alle vlakken beter

Heracles won in blessuretijd van PEC. Wormuth vond de zege op PEC zeer terecht, maar ook dat zijn ploeg de wedstrijd eerder had moeten beslissen: "Ja, ik denk dat we op alle vlakken beter waren. Maar als je in de eerste helft geen doelpunten maakt, moet je heel veel doen in de tweede helft."

De la Torre

De winnende kwam van Luca de la Torre. Wormuth is erg blij met de Amerikaan, die werd gehaald als aanvaller, maar als middenvelder speelt. We hebben hem als back-up van Silvester van der Water gehaald, maar toen zagen we dat hij niet echt het type is dat veel scoort. Toen dachten we, we moeten hem op 'tien' zetten, maar daar staat Rai Vloet. En toen ging naar hij naar 'acht'. Hij voelt zich daar fantastisch. Hij heeft geen problemen als er druk wordt gezet. En daarom is dat momenteel absoluut zijn beste positie."

Beetje dromen

Opnieuw wordt er na een zege dus gesproken over de eventuele play-offs om Europees voetbal, maar dat wil Wormuth voorlopig nog niet. "Als we elke wedstrijd zo spelen als vandaag, dan zijn we goed en kunnen we ook een beetje dromen. Op dit moment moeten we ook leren niet direct een doelpunt tegen te krijgen als we gescoord hebben. Dat was tegen Twente zo en nu ook weer. Ik zie wat deze ploeg kan, maar ook wat er nog niet kan. Daar werken we aan."