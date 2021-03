Konterman na teleurstellend PEC-debuut: "Je hoopt op een mooier scenario"

Bert Konterman had zich zijn eerste wedstrijd langs de lijn als hoofdtrainer van PEC Zwolle anders voorgesteld. Op bezoek bij Heracles Almelo werd in de blessuretijd met 2-1 verloren dankzij een treffer van Luca de la Torre, die daarmee het debuut van Konterman flink verpestte.

"Je hoopt uiteraard op een mooier scenario, alleen hoort dit er helaas bij", zegt Konterman na afloop van het duel op Erve Asito. "Heracles maakte wel de meeste aanspraak op de overwinning. Maar als het met een paar minuten te gaan nog 1-1 is, wil je toch een punt mee naar huis nemen. Die laten we helaas liggen. Het was een gekkenhuis, want het kon alle kanten op."

Struggle

Konterman weet waar het misging voor PEC. "Heracles had op een gegeven moment wel door dat wij wat verder inzakten. Volgens mij hadden ze verwacht dat wij hoog druk zouden zetten. Dat was een struggle die onze eigen ploeg een beetje had."

"Want de jongens gaven in de rust aan dat ze hoger druk wilden zetten. Wij wilden daarin juist variëren, zodat Heracles onrustig werd omdat ze het spel moesten maken. Helemaal goed ging dat niet en dan is Heracles gewoon een goede ploeg", vervolgt Konterman.

Goed bevallen

Desondanks houdt hij wel een redelijk gevoel over aan zijn eerste dagen in dienst van PEC. "De eerste week is goed bevallen", stelt hij. Konterman wil dan ook niet te lang stilstaan bij de zeperd in Almelo. "Nu is het tijd om voor te bereiden op volgende week, wanneer we tegen Ajax spelen", aldus Konterman.