Steenwijkerland viert Internationale Vrouwendag

Welke vrouw heeft invloed op jou? Wie beïnvloed jij en welke impact heeft dat? Vragen die vandaag centraal staan bij de Vrouwendag in Steenwijkerland. Alles staat in het teken van het overkoepelende thema ‘Invloed met impact’.

"Sterke vrouwen worden niet geboren, ze ontstaan op basis van wat ze meegemaakt hebben", begint Ineke de Jong de zoommeting vanmorgen. De Jong is directeur van Stichting Kringloopwinkel Steenwijk, die samen met 'I Love Steenwijkerland', 'Sociaal Werk De Kop', 'Ik ben Geweldig' en Aletta Makken de dag organiseert.

Te belangrijk

In de gemeente wordt ieder jaar iets gedaan op deze dag, de afgelopen vier jaar zat de kringloopwinkel dan ook vol met 125 vrouwen. "Dat was nu helaas niet mogelijk", zegt De Jong. "Daarom hebben we gekeken naar wat wél kan. Het moet gewoon doorgaan, daar is het te belangrijk voor."

In Nederland zou je misschien niet denken dat een Vrouwendag nodig is? "Zeker wel, zolang er ongelijkheid is. Wanneer mannen zo’n opmerking maken, dan zeg ik 'Alle andere dagen zijn van jullie, mogen wij deze ene dag?'".

De opening van de dag gaat dit jaar online (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Bij de opening zijn Paula Bierma en Jolanda Vermaire van de organisatie aanwezig om de luisteraars via het scherm toe te spreken. Stagiair Annemarie Prakken nam een groot deel van de organisatie voor haar rekening. "Voorheen dacht ik 'Vrouwendag?'. Ik deed er niks mee. Nu is het iets persoonlijks geworden. Ik vind het op zo’n dag belangrijk dat we de power van de vrouw laten zien. Ik ben er volgend jaar weer bij, want ik hoop dat we dit dan in het echt kunnen doen samen."

Gedurende de videobijeenkomst blijkt dat iedereen een ander verhaal heeft en de dag een andere betekenis geeft. Waarom gaat het bij het sportjournaal nog te vaak over mannelijke winnaars? Worden de vrouwelijke sporters niet of pas daarna genoemd? Dit soort punten komen aan bod. Ook gaat het over hoe de dag in andere landen wordt beleefd. In Duitsland is het meer een feestdag en in Rusland worden er cadeaus gegeven. ‘‘Als het maar geen stofzuiger of koekenpan is!’’

Sterke vrouwen

Hoe sterke vrouwen ontstaan, wie impact op ze heeft gehad en welke impact zij hebben, daar komen we achter via online pitches. Veertien vrouwen uit de gemeente laten hun stem horen. Vrouwen als wethouder Trijn Jongman en Andra Bats, vrouw van de burgemeester van Steenwijkerland. De pitches worden de hele dag, ieder half uur geplaatst op de Facebook- en YouTube-pagina van Vrouwendag Steenwijkerland.

Zoals de pitch van Frouk Alice Weijs-Kroek uit Sint Jansklooster, die ook columns schrijft. "De sterke vrouw waaraan ik als eerste moet denken is Ruth uit de Bijbel. Zij liet alles achter, cijferde zichzelf compleet weg. Kan ik dat ook? Nee eerlijk gezegd niet, was al snel mijn conclusie." Toch blijkt dat niet helemaal waar, want dan vertelt ze het bijzondere verhaal over de zorg voor haar zieke moeder. "Ze kreeg dementie. Na de dood van mijn vader kreeg ik de volle verantwoordelijkheid en moest ik haar 24/7 in de gaten houden. Bijna drie jaar lang."

Ze wordt er droevig van wanneer ze weer terugdenkt aan deze zware periode. "Het was verschrikkelijk. M’n moeder geloofde me niet meer. We hadden steeds ruzie. Ik probeerde tussendoor wel de vrouw te blijven herinneren die ze eerst was, maar dat is moeilijk volhouden." Gelukkig kon de moeder later in een verpleeghuis in Blokzijl terecht. "Ik begon me af te vragen of ik het deed omdat ik het hoorde te doen, of dat ik het deed uit liefde." Beide vrouwen hadden zo dus impact op elkaar. Weijs-Kroek: "Ik zal ook nog heus wel wat van haar overdragen op m’n eigen dochter. Het nuchtere, haar ‘niet zeuren en doe maar normaal’ houding."

Bij dagbesteding Decadoe in Steenwijk werden stenen beschilderd. Angelique Wolters vond het fantastisch om te doen. (Foto: Decadoe )

Vrouwenstenen

In de aanloop naar de Internationale Vrouwendag werden stenen beschilderd en verspreid door de hele gemeente. Organisator Paula Bierma: "In ieder geval driehonderd! De vinder mag de steen houden of doorgeven aan een vrouw die indruk heeft gemaakt." De stenen werden beschilderd in verzorgingstehuizen, bij mensen thuis. Bij Pand 17 in Vollenhove, de nieuwste tak van Stichting JY, begonnen ze al een paar weken geleden met schilderen.

"Hier komen autochtone en allochtone vrouwen, die om uiteenlopende redenen niet mee kunnen komen in de maatschappij. Wij helpen ze daarbij", legt Els Dikken van de stichting uit. "Dat is allemaal maatwerk. Per vrouw kijken we naar wat ze nodig heeft. Ondersteuning met de taal, met de normen en waarden. We laten ze meedoen aan ons klusteam, aan verschillende werkzaamheden en aan klussen in de openbare ruimte. Ons doel is dat zij zelfstandig worden en weer impact kunnen maken. Dat past mooi bij de boodschap van vandaag."

Milou uit Vollenhove (8) legt een vrouwensteen neer (Foto: Els Dikken )

Boeken in thema

Als extra aanvulling hebben zo’n tien ‘minibiebs’ rondom Steenwijk hun boekenvoorraad aangepast aan de Vrouwendag. Aan de Bergsteinlaan in Tuk is de opvallende minibieb van Alieke Hoogma-Terpstra te vinden. Opvallend, omdat er duidelijk veel aandacht aan is besteed. Er staat een huisje, een bankje.

De eigenaresse is er trots op. "Het doel was om iets leuks te creëren in de buurt. Veel ouderen kunnen nu nergens heen, hier kunnen ze zo een boek pakken. Het stimuleert de saamhorigheid en meer lezen is altijd goed."

De minibiebs rondom Steenwijk doen mee (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

De hele week zal het in de minibieb draaien om vrouwen. "Hier staan boeken door en over vrouwen. Er liggen kaartjes met mooie teksten als ‘A woman should be two things: who and what she wants’. Dat probeer ik m’n kinderen ook te leren. Dat je kan worden wat je wil. Voor vrouwen is het belangrijk dat ze hun eigen keuzes maken in het leven. Ga je je carrière najagen of blijf je thuis als moeder, allebei is goed."

Ook aan de allerkleinsten is gedacht. "Kleurplaten met meisjes in heldenrollen."