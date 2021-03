Joël Drommel enthousiast over plannen PSV, het is nu aan de clubs

Volgens de mannen op De Oosttribune kan de transfer snel worden bezegeld. "Het is afhankelijk van de opstelling van handelsmeester en technisch directeur Jan Streuer. PSV wil graag, Drommel eveneens en FC Twente móét hem verkopen", aldus FC Twente-watcher Tijmen van Wissing.

"Hij vindt PSV op dit moment simpelweg de beste optie om zijn loopbaan een impuls te geven en hij is enthousiast over de plannen voor de komende jaren. Drommel zelf lacht nu nog elke vraag weg over PSV en de andere geruchten", vervolgt Van Wissing.

Afkoopsom

Drommel heeft een aflopend contract in Enschede, maar FC Twente heeft een optie opgenomen in het contract waardoor de verbintenis automatisch met een jaar wordt verlengd. Het is nu aan PSV om het gewenste bedrag voor Drommel (naar verluidt enkele miljoenen, red.) op tafel te leggen in De Grolsch Veste.

Drommel maakte eerder dit seizoen veel indruk in de wedstrijd tegen PSV (Foto: Orange Pictures)

Streuer blijft rustig

En daar ligt nu het spanningsveld. "Jan Streuer zegt niets over de belangstelling voor Drommel. Normaal is hij openhartig in de media, maar hij kiest er nu voor om niets te zeggen over de geruchtenstroom rondom zijn eerste keeper. Hij heeft geen haast en hoopt dat er meerdere clubs komen om de prijs op te drijven", aldus Van Wissing.

Huisanalist Jan van Staa begrijpt die houding wel van FC Twente, maar hoopt wel dat beide clubs tot een akkoord komen. "Dat is goed voor alle partijen. Twente heeft het geld en Drommel blijft dan behouden voor de Eredivisie. Dat is het beste voor hem."

Joël Drommel is hot dit jaar onder de Nederlandse clubs (Foto: Orange Pictures)

Ajax en AZ

Naast PSV hebben volgens de heren op De Oosttribune namelijk ook Ajax en AZ de doelman van FC Twente op de radar, maar de clubs uit Noord-Holland hebben zich nog niet concreet gemeld. AZ heeft Marco Bizot ook nog vastliggen voor komend seizoen en Ajax zit nog met de kwestie André Onana (dopingstraf) in de maag. Tegen de dopingstraf voor de Kameroener loopt nu een beroepszaak bij het sporttribunaal CAS.

Red Bull

Naast deze Nederlandse topclubs heeft saillant genoeg ook RB Leipzig belangstelling voor Drommel. En Leipzig is de club die op dit moment Yvon Mvogo heeft verhuurd aan PSV voor twee seizoenen. Mvogo keert mogelijk terug naar Leipzig als Drommel daadwerkelijk tekent bij PSV. Ook de andere club van het concern Red Bull, RB Salzburg, zou interesse hebben in de Twente-keeper.

Drommel verkiest echter de Nederlandse top boven een buitenlands avontuur.