Zonne-energie afkomstig van de berm langs N35 en A35, kan dat?

De gemeente Borne onderzoekt met nog vijf andere gemeenten en Rijkswaterstaat of het mogelijk is zonne-energie op te wekken langs de wegen N35 en A35. Omwonenden en bedrijven kunnen meepraten over dit idee.

Voor Borne geldt dat onderzocht wordt of bermen in de gemeente kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. Daarbij wordt ook gekeken naar combinaties met gronden van het Rijk en van de eigen gemeente. De gemeente wil dat alle stroom die in Borne in 2050 gebruikt wordt, duurzaam opgewekt is en daarmee CO2 neutraal.

'Informatiebijeenkomst organiseren'

"We willen inwoners van de gemeente Borne die in de omgeving wonen van de A35 wonen nu al informeren over het pilotproject", zegt wethouder Michel Kotteman. "Ik wil iedereen graag uitnodigen op de informatiewebsite ideeën en wensen met ons te delen. Binnen nu en een aantal maanden willen we een informatiebijeenkomst organiseren waar we geïnteresseerden bijpraten over het pilotproject en over de verkenning waar we nu samen met de andere gemeenten en Rijkswaterstaat in zitten."

In deze verkenningsfase wordt onder meer onderzoek gedaan naar geschikte locaties, omvang van de percelen en of de duurzame initiatieven haalbaar zijn. Naast de gemeente Borne werken de gemeenten Almelo, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, netbeheerder Enexis, provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en de Regionale Energiestrategie (RES) Twente samen in het project.