Buurtbussen in Overijssel rijden eindelijk weer: dit is er veranderd

Druk is het deze maandagochtend nog allesbehalve in de buurtbus van Boekelo naar Enschede. Behalve de chauffeur, is er geen reiziger te bekennen. "Het moet nog even indringen bij de reizigers dat het weer kan. Op dit moment is het nog rustig, maar dat komt langzamerhand wel weer op gang", zegt Ton Andringa van de buurtbus in Boekelo.

Coronaproof maken

Vorig jaar maart reed de bus haar laatste vaste rondjes tussen Boekelo en Enschede. Door de uitbraak van het coronavirus stond het voertuig maandenlang te verstoffen. Want, anders dan een 'normale' bus, heeft een buurtbus niet twee in- en uitgangen. Daardoor kon er tot nu niet 'coronaproof' gereden worden. Daar komt bij dat de meeste chauffeurs van de buurtbussen gepensioneerd zijn en dus vanwege hun leeftijd in de risicogroep vallen.

Onderzoeksbureau TNO in Delft boog zich over de vraag hoe de buurtbussen 'coronaproof' te maken. "De bus is nu helemaal aangepast", zegt Andringa trots.

Nog niet overal in Overijssel rijden de buurtbussen weer. Zo gaan sommige lijnen in de regio Vechtdal-Hardenberg volgende week van start. Ook in Enschede zijn nog niet alle buurtbus-lijnen weer volledig opgepakt.

Filters en plexiglas

Andringa wijst naar de verschillende aanpassingen in de buurtbus. "Er is een HEPA-filter gekomen, die de lucht zuivert. Er is een afzuigingssysteem gekomen in het dak, waardoor de circulatie van de lucht beter gaat. De chauffeurs zitten achter het plexiglas en de reizigers hebben natuurlijk allemaal een mondkapje op."

Op de buurtbus tussen Enschede en Boekelo rijden nog niet weer alle vrijwilligers. "Er zijn negen mensen, die nog even willen wachten tot er meer mensen gevaccineerd zijn", aldus Andringa.

Wij reden een stukje mee in de buurtbus van Boekelo naar Enschede: