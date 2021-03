Bas Nijhuis zondag scheidsrechter bij PSV - Feyenoord

Pol van Boekel heeft zondag de leiding over de wedstrijd in Zwolle tussen PEC en koploper Ajax. Hij fluit om 16.45 uur voor de aftrap. De wedstrijd van Heracles Almelo bij ADO Den Haag begint zaterdag om 18.45 uur en wordt gefloten door Richard Martens. Kevin Blom is die avond de arbiter bij AZ - FC Twente. Dat duel start om 20.00 uur. Bekijk hier het volledige programma in de Eredivisie.

Topper Go Ahead

Martin van den Kerkhof is vrijdag de scheidsrechter bij de topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen Go Ahead Eagles en SC Cambuur. Het duel tussen de nummers vijf en één begint die avond om 21.00 uur. Dit is de stand en het programma in de 1e divisie.