Mark Muller controleert plastic container: "Als een bak te zwaar is, kijken we zeker"

Stenen, plastic speelgoed, een kussen en luiers. Zo maar een paar voorbeelden van wat de zogenoemde 'voorlopers' van ROVA vinden in de PMD-containers, de containers voor plastic afval. De voorlopers controleren voor de vuilniswagen uit, omdat het nogal eens misgaat. De inzet van de mannen in de gemeente Dinkelland en Tubbergen heeft effect, inmiddels is daar 'nog maar' tien procent van de containers vervuild.

Het is fris deze donderdag in Denekamp. Mark Muller en zijn collega controleren elke bak die ze tegenkomen. Wat opvalt, is dat de mannen elke bak even wegen door hem te kantelen. "We gaan echt niet met onze arm helemaal tot op de bodem, maar als een bak te zwaar is, dan kijken we zeker."

Dat is de truc die ze toepassen, want een container met alleen verpakkingsmateriaal weegt natuurlijk bijna niets. Maar met stenen of een zak luiers wordt het een ander verhaal.

'Duimpjes omhoog'

Door de vervuiling van het plastic afval kregen veel gemeenten vorig jaar te maken met hogere kosten. In Twente bijvoorbeeld werd een groot deel van het plastic dat ingezameld werd afgekeurd, waardoor het als restafval werd verbrand.

Voor die kosten draaien de gemeenten op. Bij zowel Twente Milieu als de ROVA worden nu controleurs ingezet, zoals Muller en zijn collega's. "We krijgen vaak goede reacties, duimpjes omhoog van achter het raam."

Luiers

Niet iedereen zal blij zijn, want ook in Denekamp werd dit keer een flink aantal bakken niet geleegd. "In deze bijvoorbeeld zit een zak luiers in. Dan draaien we de bak om en maken we er een kaart aan vast. De eigenaar mag hem volgende week weer aan de weg zetten, als hij tenminste de zak luiers eruit haalt."

We doen het echt op de vriendelijke, lieve manier ROVA-voorloper Mark Muller

Tja, en dan zit je natuurlijk wel met een volle vuilnisbak. Maar in elk geval geen boete. "We doen het echt op de vriendelijke, lieve manier."