Fer Even (88) krijgt zijn tweede coronaprik en de dokter vertelt hem wat dat betekent

Na de ervaring van de eerste keer ben ik - zijn zoon en verslaggever bij RTV Oost - deze keer beter voorbereid. Aan het begin van de week neem ik contact op met Evelien Tapper van de afdeling communicatie van de GGD. Met de vraag of ik een foto mag maken van de spuit én of iemand van de GGD ons tijdens het verplichte kwartier rusten kan uitleggen wat er nu allemaal kan. En niet kan.

Arts bereid gevonden

De eerste keer had ik me tevoren niet gemeld. Ik ging immers gewoon met mijn vader een prik halen, fotootje daarvan maken voor bij het verhaal en klaar. Maar fotograferen mag dus niet binnen. Evelien belt de volgende dag terug. Een foto van de spuit in de arm is akkoord en er is ook een arts bereid gevonden wat tekst en uitleg te geven. Opgewekt haal ik hem op om naar Almelo af te reizen.

Op het moment dat hij met zijn rollator over de drempel van de sporthal schuift gaat mijn telefoon. Evelien vraagt of we er al zijn. Even later zie ik een dame staan waarvan ik vermoed dat ik die zojuist aan de telefoon had en dat klopt. Ze stelt ons voor aan René Vreuls, een gepensioneerd kinderarts die zelf inmiddels ook al weer de 70 is gepasseerd. Hij zal straks tekst en uitleg geven.

Snel aan de beurt

Terwijl ik wat dingen met Evelien en arts René Vreuls overleg, zit pa al vooraan bij de prikpost. Hij is snel aan de beurt. Net als de vorige keer is hij voorbereid; de papieren zijn binnen handbereik en de arm is snel ontbloot. Miranda van de GGD zet de spuit in zijn arm. Het is voorbij voor hij het in de gaten heeft.

Miranda zet de spuit bij de 88-jarige Fer Even (Foto: Jaap Even)

We kunnen vervolgens naar de ruim ingerichte ruimte waar het verplichte kwartiertje wachten kan beginnen. Pa kleedt zich verder aan en neemt plaats op een stoel in de hoek. Ik kies een plekje op een bankje ernaast, de arts neemt op voldoende afstand het woord. "U bent over twee weken meer dan 90 procent beschermd tegen het virus", vertelt hij.

'Tijdje achterwege'

"De kans dat u het dan nog krijgt is bijna nul. Maar u moet wel het mondmasker ophouden in openbare ruimtes. En de bijeenkomsten in het complex waar u woont, zullen ook nog wel een tijdje achterwege blijven."

René legt het uit (Foto: Evelien Tapper)

De arts wil zich duidelijk niet opwerpen als een viroloog. Maar hij heeft wel een heldere verwachting. "Ik denk dat het rond juli een stuk beter zal gaan. Dat moet ook wel, vooral voor de jongeren. Die categorie heeft het echt heel zwaar tegenwoordig en het is te hopen dat vooral zij gauw meer mogen."

Limburg en Maastricht

Dan komt het gesprek op Rina, de 91-jarige dementerende zus van pa. Zij verblijft in het Borsthuis in Hengelo en hij heeft haar vanwege corona al een tijd niet meer gezien. Als arts Vreuls hoort dat een bezoek wat betreft het Borsthuis mag, stelt hij dat het wel kan.

Ik ben klaar met schrijven en sta op. Om wat beter oogcontact te hebben, neemt René mijn plaats op het bankje in. Gekscherend waarschuw ik hem nog; heb het niet over Limburg in het algemeen of Maastricht in het bijzonder.

René neemt plaats op het bankje (Foto: Jaap Even)

Maar wat schetst mijn verbazing? Ik kende tot gisteren die hele René Vreuls niet, mijn vader ook niet, maar hij blijkt dus ook ergens in Limburg te zijn geboren. Mijn vader in Maastricht, de moeder van Vreuls ook. Er voltrekt zich een geanimeerd gesprek, dat veel meer dan het kwartier wachten duurt. Corona is, afgezien van de anderhalve meter afstand en de mondkapjes, in geen velden of wegen te bekennen.

Snelle boterham

Onderweg naar huis raakt mijn vader maar niet uitgepraat. "Wat was dat leuk", klinkt het meerdere keren van achteruit de auto. Terug in Borne ziet hij af van het visje, dat we de eerste keer nog wel lekker bij thuiskomst opaten. Hij neemt een snelle boterham, trekt wat extra warme kleren aan en pakt zijn fiets. Op naar zus Rina, want het mag!