Kabinet hoopt op versoepelingen over drie weken, volgende week 'kleine aanpassingen'

Die aanpassingen gaan op dinsdag 16 maart in. Winkelen op afspraak wordt iets verruimd. Nu mogen niet meer dan twee personen per verdieping zijn. Er komt een maximaal aantal personen per vierkante meter. De versoepeling geldt voor winkels groter dan 50 vierkante meter. Er mag dan één persoon per 25 vierkante meter aanwezig zijn. Met een maximum van 50 mensen in een winkel.

Ook komt er meer ruimte voor bezoek in verpleegtehuizen. Als alle bewoners en verzorgers in een tehuis twee prikken hebben gehad, dan gaat het dagelijkse aantal bezoekers van één naar twee.

Ook mag er weer zwemles worden gegeven, voor kinderen tot en met 12 jaar. Ook afzwemmen mag weer en mogen mensen vanaf 27 jaar weer met z'n vieren buiten sporten.

Rutte maakte de versoepelingen bekend:

Drie weken

De huidige lockdown, inclusief de avondklok, loopt tot 30 maart. De avondklok loopt tot de ochtend van 31 maart.

Het kabinet sprak de hoop uit om vanaf 31 maart, over drie weken, te gaan versoepelen. Dan zouden onder meer de terrassen mogen openen. Daar mogen dan maximaal vijftig mensen zitten. Verder komt er een maximumaantal mensen aan een tafel. Ook is reservering dan verplicht.

Een andere versoepeling is dan mogelijk dat hbo- en wo-studenten fysiek les kunnen krijgen. Het gaat dan om maximaal één dag per week.

Ook dan komt er weer een mogelijke versoepeling voor de detailhaldel. Winkeliers krijgen meer ruimte om klanten te ontvangen.

Ten slotte mogen er dan twee mensen per dag thuis worden uitgenodigd.

De Jonge over de eventuele versoepelingen over drie weken:

Ondanks de hoop om te versoepelen over drie weken, zeiden de bewindspersonen dat de vooruitzichten niet goed zijn. "Als de slechte vooruitzichten uitkomen, liggen de ziekenhuizen volgende maand net zo vol als vorig jaar", zei minister De Jonge over de invloed van de Britse variant.

Vakantie

Over de meivakantie wilde Rutte nog niet veel zeggen. Het negatieve reisadvies is wel verlengd tot 15 april. "Het dringende advies blijft daarmee: blijf in Nederland, ga niet op reis."

Bij de volgende persconferentie op 23 maart komt er een advies voor de meivakantie. Ook wil Rutte dan meer bekendmaken over de zomervakantie.

Vaccinatiepaspoort

Eerder vandaag werd al duidelijk dat het kabinet werkt aan een coronapaspoort. Hierdoor krijgen mensen die gevaccineerd of getest zijn meer vrijheden. Ook mensen die onlangs corona hebben gehad krijgen deze voordelen.

De minister benadrukt dat hij geen indirecte vaccinatieplicht wil: