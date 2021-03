Pluimveehouders Gramsbergen bezorgd over meer 'natte' natuur

Een groep pluimveehouders rond Gramsbergen is bezorgd over de geplande toename van 'natte' natuur in de gemeente Hardenberg. De boeren hopen dat de plannen nog aangepast kunnen worden. Waterrijke natuur trekt wilde vogels aan en daarmee is er een verhoogd risico op verspreiding van het vogelgriepvirus.

In Hardenberg wordt gewerkt aan het waterrijke Vechtpark met daarin het project Baalder Uiterwaard. Waterrijke natuurgebieden zijn een plek voor wilde vogels om te foerageren en uit te rusten. Omdat wilde vogels het vogelgriepvirus kunnen verspreiden zijn de pluimveehouders er niet gerust op.

Momenteel is er een uitbraak van vogelgriep in Nederland en zijn verschillende pluimveebedrijven geruimd en geldt voor de sector een ophokplicht.

Aanpassen plannen

"Wij zijn niet tegen de aanleg van natuur, begrijp ons niet verkeerd. Dit is een signaal. Wij uiten onze zorgen en hopen dat wij meegenomen worden in de plannen rondom Baalder Uiterwaard. Zodat de kans op vogelgriep in de regio verkleind wordt." Paula Nijkamp is bestuurslid van LTO Vechtdal en legt uit dat in de huidige periode van ruimingen en bedrijfsblokkades pluimveehouders extra bang zijn voor de aanleg van natte natuurgebieden in de buurt van kippenstallen.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders heeft ook zijn zorgen geuit over de ontwikkeling van de natte natuur. De kosten die worden gemaakt na het vaststellen van vogelgriep zijn groot. Aalt den Herder van de NVP wil met de gemeente in overleg over de praktische invulling en mogelijk financiële gevolgen bij de uitbraak van vogelgriep.

"Bij voorkeur zeggen wij ga geen natte natuur ontwikkelen in de buurt van pluimveebedrijven, maar als dat niet mogelijk is; wat kun je dan doen aan extra beleid als je toch natte natuur gaat realiseren, extra monitoring, ingrijpen om risico te beperken, preventie rondom bedrijven. Laten wij met experts en onderzoeksgegeven samen zoeken naar maatwerk binnen het gebied."

Zorgen

Pluimveehouder Dennis Wenker liet de gemeentepolitiek zien dat van de 54 pluimveebedrijven het gros binnen de tien kilometer zone zit van Baalder Uiterwaard. Stel dat er vogelgriep wordt vastgesteld in het gebied worden tientallen bedrijven geruimd en komt de export tot stilstand.

Wenker zegt dat de financiële gevolgen dan heel groot zijn. Hij vindt dat de gevestigde bedrijven zo min mogelijk hinder moeten vinden van de ontwikkeling van nieuwe natte natuur en hoopt dat de zorgen van de boeren serieus worden genomen.