Snel duidelijkheid over woningbouwplan Rijssen Vooruit

De Raad van State zal binnen enkele weken bekend maken of de bouw van 21 woningen op het voormalige sportterrein van Rijssen Vooruit kan doorgaan. Een verzoek van de gemeente Rijssen-Holten en projectontwikkelaar Ter Steege om meteen na de zitting een mondelinge uitspraak te doen is afgewezen.

De woordvoerders van de gemeente en de projectontwikkelaar voerden aan dat de bezwaren al voldoende zijn behandeld en dat de bezwaarmakers alleen maar tijd lopen te rekken. Maar raadsvoorzitter Lex Michiels zette hen meteen op hun plek. “Het idee dat we niets meer hoeven te bespreken, zie ik heel anders. De bezwaarmakers hebben er recht op dat hun beroepsgronden hier worden besproken.”

Strijd met gebiedsvisie

Een omwonende voerde aan dat de gemeente met het nieuwe bestemmingsplan voor de woningbouw heeft gehandeld in strijd met zijn eigen gebiedsvisie. Woningbouw in dit deel van Rijssen is gebonden aan een aantal voorwaarden. “De gemeente heeft die geschonden”, aldus de omwonende.

In die visie is op het voormalige sportterrein ruimte gemaakt voor elf kavels waarop in totaal veertien woningen mogen komen. Het merendeel vrijstaande woningen. Daar is de gemeente behoorlijk van afgeweken. “Nu wordt voor bijna vijftig procent afgeweken”, zegt de bezwaarmaker. “Dat is over de top.” Volgens hem wordt er niet geprobeerd om een kwalitatief mooie buurt te bouwen, maar zoveel mogelijk woningen.

Rooilijn

Dat blijkt volgens hem ook uit ‘gerommel’ met de rooilijn van de nieuwe woningen langs de Pelmolenweg. Daardoor kan een aantal woningen dichter langs de Pelmolenweg worden gebouwd, stellen de omwonende en een andere bezwaarmaker. En zo is er ruimte ontstaan om meer woningen daarachter te bouwen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente schrijft de gebiedsvisie alleen maar voor dat de rooilijn van de nieuwe woningen moet aansluiten bij de rooilijn van de bestaande woningen langs de Pelmolenweg. Maar aansluiten betekent volgens de woordvoerder nog niet dat de rooilijn bij de bestaande woningen gewoon wordt doorgetrokken.

De Raad van State zal nu gaan bekijken of deze afwijkingen van de gebiedsvisie door de beugel kunnen. De raadsvoorzitter gaf wel aan dat afwijken van een gebiedsvisie wel mogelijk is. Maar hoe groter de afwijking, hoe sterker de motivatie daarvoor moet zijn.