Zwemles mag weer: 'We zijn er klaar voor'

Zwembaden zijn opgelucht over het nieuws dat er vanaf maandag weer zwemlessen mogen worden gegeven. "Dat is voor ons enorm goed nieuws. We zijn er helemaal klaar voor. Heel veel zin in", zegt zwemleraar Ronald Hoornstra van zwembad De Vrolijkheid in Zwolle.

De zwemlessen lagen sinds begin november stil. Daar was toen onduidelijkheid over. Eerst zei het kabinet dat de lessen door mochten gaan, een dag later werden ze toch verboden.

Volgens Hoornstra staan de kinderen te trappelen om weer zwemles te krijgen. "We hebben 900 kinderen. Die hebben enorm veel zin. We krijgen ook continu mailtjes of belletjes met vragen wanneer het weer het weer start."

Het zwembad was het afgelopen jaar ongeveer een half jaar dicht. "Door deze stilstand loopt de wachtlijst op. Vooral in de weekenden. Daarom gaan we doordeweeks extra lessen aanbieden." Het zwembad heeft genoeg badmeesters en zwemleraren. Wel zullen ze de komende tijd extra lessen moeten geven.

'Vol aan de bak'

Het is de vraag in hoeverre de kinderen achterstand hebben opgelopen tijdens de coronapauze. "We gaan eerst kijken hoe de kinderen terug komen uit de stilstand", zegt de badmeester daarover. "Daarna gaan we weer vol aan de bak en zorgen we dat ze het zo snel mogelijk weer oppakken."

Volgens Hoornstra kan het geven van zwemlessen zonder risico. "We hebben grote baden, dus dat kan veilig gebeuren. In het begin van de crisis kon het ook. We hebben duidelijke loopregels die we hanteren."

Alleen zwemlessen

Zwembaden zijn overigens alleen open voor de lessen, recreanten mogen nog geen baantjes trekken. "Dat mag nog niet. We hopen dat dat snel wel weer kan, want dat kan ook op een veilige manier", besluit Hoornstra.

Buitenzwembaden zijn wel open. Gisteren opende het bad in Heino, in de vrieskou: