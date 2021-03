GGD Twente schaalt coronavaccinatie op: nieuwe priklocatie in Enschede

Twaalf priklijnen die dagelijks goed zijn voor 2500 coronavaccinaties. De GGD Twente gaat volop inzetten op het inenten en opent daarvoor in april een nieuwe vaccinatielocatie in het Expo Twente aan het Colosseum. Het wordt de grootste vaccinatielocatie in Twente. Zodra de nieuwe locatie open gaat wordt de huidige test- en vaccinatielocatie bij de UT volledig ingezet als corona-testlocatie.

De GGD Twente is blij met de nieuwe plek. Projectleider vaccineren Annelies Barrett bij GGD Twente: “Deze nieuwe locatie is onderdeel van een enorme opschaling van het vaccineren tegen corona in onze regio. We zijn erg blij met deze locatie in Expo Twente, want het biedt ons veel mogelijkheden."

Opschalen

De onzekerheid rondom de levering van vaccins maakt dat de GGD flexibel moet zijn. Barrett: "Met deze locatie vergroten we onze prikcapaciteit en kunnen we dus snel opschalen en meer inwoners vaccineren als er meer vaccin beschikbaar is. Daarnaast wordt deze locatie goed toegankelijk voor een brede doelgroep.”

In de komende weken komen er nog meer vaccinatielocaties bij. In totaal komen er zes vaccinatielocaties in Twente. Daarbij wordt gekeken naar een regionale spreiding, zodat de locaties voor zoveel mogelijk mensen goed bereikbaar zijn en de reistijd voor inwoners van Twente beperkt wordt tot maximaal een half uur.

Vaccinatiestrategie

De Rijksoverheid bepaalt wie wanneer aan de beurt is in de vaccinatiestrategie. Mensen die van het RIVM een uitnodiging voor de vaccinatie krijgen, kunnen zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. Dat kan ook buiten de eigen GGD-regio.