Emma (18) worstelt al jaren met hoofdpijn, speciaal concept bleek de oplossing

"Ik hoopte dat ze met een toverstok ging zwaaien en dat de hoofpijn weg zou gaan, maar dat is natuurlijk niet realistisch", vertelt Emma in de spreekkamer van dokter Marjolein Kamphuis. Kamphuis schreef geen medicijnen voor en evenmin verwees ze Emma door naar een specialist. In plaats daarvan vulde Emma een uitgebreide vragenlijst in.

De vragen waren uiteenlopend van aard. Wat vind je belangrijk? Ga je wel eens uit met vrienden? Kun je goed omgaan met verandering? Heb je het naar je zin op je werk? "Bij sommige vragen vroeg ik me echt af, wat ze met mijn klachten te maken hadden."

Zes aspecten van gezondheid

De vragenlijst heeft betrekking op de zes aspecten van positieve gezondheid. "Gezondheid is meer dan niet ziek zijn", zegt Marjolein Kamphuis. "Gezondheid gaat ook over kwaliteit van leven, zingeving, meedoen in de maatschappij en het dagelijks functioneren." Deze manier van kijken naar de totale mens is ontwikkeld door Machteld Huber in opdracht van de WHO.

Bij huisartsenpraktijk Respons in Hengelo is het concept positieve gezondheid van harte omarmd. Kamphuis: "We konden met de oplossingen die de reguliere geneeskunde biedt niet alle problemen behandelen. De grote winst voor de patiënten is dat ze weer de regie krijgen over hun eigen gezondheid."

Hoofdpijn accepteren

Naast fysiotherapie kreeg Emma het advies om haar hoofdpijn te leren accepteren. Emma: "Ik ben niet van mijn klachten af, nee. Maar ik weet nu veel beter hoe ik er mee om moet gaan. En het gaat veel beter met me."

Meer tijd kwijt, minder doorverwijzingen

De benadering van de patiënt volgens het concept van positieve gezondheid heeft wel een nadeel. Kamphuis is per vragenlijst wel een uur bezig met de patiënt. "Dat is nog iets wat we verder moeten regelen met Menzis." Daar staat tegenover dat ze veel minder doorverwijzingen heeft en dat mensen minder vaak terugkomen. "Maar de aantallen zijn nog te klein om daar echt harde conclusies over te trekken."

Welzijn op recept

Het gevoel dat je er toe doet, draagt bij aan positieve gezondheid. Daarom startte de huisartsenpraktijk samen met de gemeente Hengelo het pilot-project Welzijn op recept. Hier hebben vooral mensen met psychosociale problemen baat bij. Door actief bezig te zijn wordt de aandacht verlegd van de klacht naar de activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft. Dit heeft direct invloed op de levensvreugde, het zelfbeeld en welzijn in ruime zin. Naast Hengelo zijn de gemeenten Enschede, Almelo en Hardenberg er ook mee bezig.

