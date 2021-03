Kulturhus De Spil in Nieuwleusen krijgt eigen pluktuin: ‘In de zomer plukken we hier de vruchten van’

“Kulturhus De Spil is een maatschappelijk gebouw en dus was het voor ons heel logisch om de pluktuin een maatschappelijke functie te geven”, vertelt initiatiefnemer Stefan Keijzer. Het is de bedoeling dat mensen met een beperking gaan helpen in het onderhoud van de tuin.

‘Deze mensen een plekje geven’

Al gauw werd de hulp van de gemeente Dalfsen ingeroepen. “We hebben gevraagd of we het perceeltje dat naast De Spil ligt mogen gebruiken voor dit maatschappelijke project. Zij waren direct enthousiast.”

Bij De Spil wordt druk gewerkt aan de aanleg van de nieuwe pluktuin (Foto: RTV Oost/Max van Olst)

Voor Stefan is het belangrijk dat juist mensen met een beperking aan de slag kunnen met de pluktuin. “De leerlingen van de omliggende scholen kunnen meehelpen, maar het is natuurlijk ook mooi om mensen met een beperking een plekje te geven. Het is een project waar we met z’n allen mee bezig kunnen en dat geeft natuurlijk ook zelfvertrouwen aan deze vrijwilligers.”

Zomermenu

De komende dagen gaat een speciale werkgroep aan de slag met een plan voor de inrichting van de pluktuin. Maandagmiddag werd symbolisch de eerste perenboom geplant, maar al gauw moeten appelbomen, bessenstruiken en diverse kruiden gaan volgen.

“We gaan kijken wat we deze zomer aan onze gasten willen aanbieden en maken een plan hoe we dat het beste in onze tuin kunnen planten. Dan plukken we er in de zomer de vruchten van!”