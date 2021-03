Relatieve lage straffen geëist tegen drie inbrekers

Agenten kregen eind januari 2019 in Wierden argwaan bij het zien van een huurauto met een 25-jarige veelpleger uit Veenendaal achter het stuur. De auto werd aan de kant gezet. Het werd toen duidelijk dat de 25-jarige man en zijn 24-jarige bijrijder uit Wageningen, betrokken waren bij een zojuist gepleegde inbraak in Borne.

Briefje met pincode

De doorzoeking van de auto leverde niets op en de twee werden weggestuurd. Totdat een agente tien minuten later langs de plek kwam rijden en wat papieren zag liggen. Het bleek het huurcontract van de auto te zijn en op een verfrommelde brief van de bank stond de pincode van een net in Borne gestolen pinpas.

De twee werden later opgepakt, net als vier andere verdachten uit Veenendaal en omgeving. Zij zouden achter een reeks van inbraken zitten in Twente zitten. De bende had het vooral voorzien op vrijstaande woningen in kleine dorpen en steden.

Voor de rechtbank in Almelo dient vandaag en morgen de strafzaak tegen de zes verdachte inbrekers. Stuk voor stuk mannen tussen de 24 en 28 jaar, die al op jonge leeftijd in aanraking kwamen met politie en justitie. In twee gevallen zijn verdachten broers van elkaar.

Opvallend is dat de zes in totaal maar van vier inbraken verdacht worden, terwijl er tientallen keren werd ingebroken in de periode van eind 2018, begin 2019. Vandaag werd duidelijk dat er maar weinig bewijs is.

Papiertje belangrijkste bewijs

Zo is het gevonden papier het belangrijkste bewijs in de zaak tegen de twee mannen die in Wierden werden aangehouden. Een van de twee zou ook vaag herkenbaar staan op beeld bij het pinnen met de gestolen pas bij een bank in Ede. In het andere geval herkenden politiemensen de broer van de bijrijder op bewakingsbeelden van een woning in Vriezenveen waar eind november 2018 ingebroken werd.

Maandag stonden deze drie verdachten voor de rechter in Almelo. De op de beelden herkende man verscheen niet, te druk met zijn werk aldus zijn advocate. De advocaat van de bestuurder heeft grote twijfels over de gevonden papieren. Hij vond dat het wel heel toevallig is dat die bij elkaar in de buurt werden gevonden nadat iedereen al weg was. "Misschien heeft de politie het zichzelf wat makkelijk gemaakt" zei de advocaat.

Dinsdag staan de drie andere verdachter voor de rechter. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij twee inbraken in Enter en Nijverdal. De rechtbank doet in alle zaken uitspraak op 29 maart.