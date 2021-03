Bewoners binnenstad Kampen zijn zorgwoningen zat

Zorgaanbieders hebben jarenlang mensen naar Kampen gehaald om hen voor veel geld in zorgwoningen te huisvesten, zonder dat ze altijd de juiste zorg kregen. Dat bevestigt Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen. De zorgwoningen zijn al een tijd lang een doorn in het oog van bewoners en winkeliers in de binnenstad. Koelewijn stelt dat er inmiddels voldoende nieuwe regels zijn om de overlast terug te dringen.

Een brand in het oude centrum van Kampen dit weekend leek voor inwoners van de binnenstad het zoveelste bewijs van wildgroei met zogenaamde ‘zorgwoningen’. Dit zijn woningen voor mensen met bepaalde problematiek die langdurige zorg of begeleiding nodig hebben.

Ondanks dat de brand in een 'gewone' woning onder een zorgwoning ontstond, is in Kampen de discussie opgelaaid over de wildgroei aan zorgwoningen in de oude binnenstad. Het centrum kent namelijk relatief veel zorgwoningen.

Geld

Zorgaanbieders hebben jarenlang mensen naar Kampen gehaald om hen voor veel geld in zo'n woning te kunnen huisvesten. Daarbij wordt volgens omwonenden niet altijd de juiste zorg geleverd. Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen erkent het probleem, maar zegt ook dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

Een aantal zorgaanbieders geeft toe dat ze bij vijf cliënten te kort zijn geschoten en niet altijd de juiste zorg hebben geboden. De betreffende cliënten zouden inmiddels zijn overgeplaatst naar een locatie waar ze wel de juiste hulp krijgen.

De zogenoemde zorgwoningen zijn appartementen voor mensen met bepaalde problematiek die langdurige zorg of begeleiding nodig hebben. Het kan daarbij gaan om psychische problemen of mensen met verslavingsproblematiek. Als zorgaanbieders deze cliënten in een zorgwoning weten onder te brengen, krijgen ze daar vanuit het rijk een vergoeding voor. Voorwaarde is wel dat de cliënt de juiste, passende zorg krijgt aangeboden.

Niet goed voor buurt én cliënten

Hoeveel zorgwoningen er in totaal in Kampen zijn is niet helemaal duidelijk. Wel is helder dat zo’n twintig cliënten voor overlast zorgen. Dat lijkt veel, maar volgens burgemeester Koelewijn gaat er ook veel goed. “Op dit moment zijn er zo’n tweehonderd zorgwoningen in de binnenstad, dan kun je op basis van twintig personen dus niet zeggen dat alle zorgwoningen een probleem zijn.”

Of alle op dit moment in Kampen verblijvende zorgcliënten de juiste zorg krijgen weet ook Koelewijn niet. Volgens hem is de controle daarop ook geen taak van de gemeente maar van Inspectie Volksgezondheid. Er is nog geen inspectie geweest om dit bij alle gevallen te beoordelen. Of zo’n check er gaat komen is op dit moment niet duidelijk.

Gemeente wil geen nieuwe zorgwoningen

Volgens de burgemeester erkent de gemeente de problemen en is er inmiddels ook een oplossing in zicht. De gemeente heeft het bestemmingsplan voor de binnenstad gewijzigd, zodat alleen woningen voor lichte zorg nog zijn toegestaan. Daarnaast vraagt de burgemeester met klem of inwoners zelf ook een oogje in het zeil willen houden. “Als bewoners merken dat een winkelpand opeens verbouwd wordt om mensen op te vangen, willen wij dat weten zodat we in kunnen grijpen.”

Volgens Koelewijn is er de afgelopen jaren zeker overlast geweest, maar zit de gemeente er bovenop: “We zijn nu anderhalf jaar bezig om deze kwestie op te lossen en we merken dat het aantal meldingen van overlast duidelijk daalt.”

De brand in de Oudestraat van afgelopen weekend ontstond op de benedenverdieping. Dit betrof een 'gewoon' appartement. De woning boven het brandadres is wel een zorgwoning. De oorzaak van de brand is niet bekend en wordt nog onderzocht. De bewoner van het pand waar brand uitbrak, is gehoord door de politie.