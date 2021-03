'Fatale' spoorwegovergang in Zenderen binnenkort dicht voor gemotoriseerd verkeer

De onbewaakte spoorwegovergang Het Vlier in Zenderen, waar zondag een 21-jarige man uit Hengelo om het leven kwam, wordt op korte termijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Eind dit jaar is de overweg helemaal gesloten.

Dat besluit had ProRail al genomen voor het fatale ongeval van afgelopen weekend, zegt woordvoerder Aldert Baas. "Voor het ongeluk gebeurde, waren er al afspraken om deze overweg voor gemotoriseerd verkeer te sluiten."

'Grote schok'

Baas noemt het ongeval 'een grote schok'. "We hadden dat heel graag voorkomen. Het bewijst andermaal de urgentie om dit type overwegen aan te pakken, waar we overal in het land hard mee bezig zijn."

Ook de spoorwegovergang Zeilkerweg, even verderop, staat op de planning om gesloten te worden. "Het gaat hier om een particuliere spoorwegovergang. We zijn met de familie in gesprek over de aanleg van een ontsluitingsweg", zegt Baas. "De gesprekken lopen goed. We hopen op korte termijn deze onbeveiligde overgang te kunnen sluiten."

Een 21-jarige man uit Hengelo werd zondag op de onbeveiligde spoorwegovergang Het Vlier geschept door een goederentrein.