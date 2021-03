Twentse Kabel Holding uit Haaksbergen krimpt flink door corona, maar is positief over 2021

De omzet van Twentse Kabel Holding, dat haar hoofdkantoor in Haaksbergen heeft, kromp met ruim 13 procent, van bijna 1,5 miljard euro naar bijna 1,3 miljard euro. Volgens topman Alexander van der Lof een klap die ook dit jaar nog door dreunt. “De gevolgen van de COVID-19 pandemie hebben een duidelijke impact gehad op de resultaten in het financiële jaar 2020 en zullen naar verwachting ook in de eerste helft van 2021 nog voelbaar zijn."

Van 'kabel' naar 'technologie'

Twentse Kabel Holding is opgericht door de opa van Alexander van der Lof, de huidige CEO. Het bedrijf werd in in 1930 opgericht als 'kabelfabriek'. Tegenwoordig is het een technologisch concern en heeft het wereldwijd zo'n zesduizend medewerkers, van wie er zo'n tweeduizend in Nederland werken, onder meer in Haaksbergen en in Lochem, waar een fabriek staat waar 'subsea'-kabels worden gemaakt waarmee stroom vanuit windmolens op zee naar land wordt getransporteerd.

TKH doet veel aan innovatie

In het vierde kwartaal van 2020 vond enig herstel plaats met een paar flinke orders voor zijn bandenfabricagesystemen, waarvoor er in de rest van het jaar nauwelijks belangstelling was geweest. Nieuwe slimme camerasystemen deden het ook goed. Zo ontving TKH onder meer orders voor componenten voor camera’s die de effecten van vaccinaties gaan volgen in het bloed. TKH is een innovatief bedrijf; 21 procent van de omzet komt uit nieuwe producten die niet ouder zijn dan drie jaar.

Grootste krimp bij VMI in Epe

De grootste krimp zat dus bij de 'bandenbouwmachines', van oudsher ook het onderdeel waar de meeste omzet mee wordt gemaakt. Door de wereldwijde crisis werden er minder nieuwe auto's verkocht en werd er ook minder gereden; in beide gevallen dus minder vraag naar nieuwe banden. Dus was er minder werk bij VMI (Veluwse Machine Industrie) in Epe, waar de bandenbouwmachines worden gemaakt.

Vliegveldverlichting en 3D-camerasystemen

Naast de krimp als gevolg van de wereldwijde recessie is TKH ook bezig met de verkoop van bedrijfsonderdelen. Het bedrijf stoot de minder winstgevende onderdelen af om later te investeren in nieuwe bedrijven of omzetgroei die meer profijtelijk is. Zo is er eerder geïnvesteerd in 'CEDD-technologie' waarmee vliegveldverlichting wordt aangelegd. Daarnaast is TKH groeiend in 'machine-vision'; technologie waarmee met 3D-camera-systemen in fabrieken de kwaliteit van productieprocessen wordt gecheckt.