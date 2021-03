Moeder van dader kerstmoord: 'Mijn zoon werd aan zijn lot overgelaten'

De moeder reageert daarmee voor het eerst op de spraakmakende affaire rond haar zoon. De 27-jarige Chantal de Vries uit Almelo werd kerstnacht 2019 door Wim V. aangevallen toen ze vanuit haar werk, grand-café De Twee Wezen in de binnenstad van Hengelo, naar haar auto wandelde. Vervolgens werd ze met zeven messteken van het leven beroofd.

Zoals RTV Oost vorige week meldde, hebben de ouders van Chantal de bekende Hengelose letselschadejurist Yme Drost in de arm genomen. Drost gaat nu De Zorgstal aansprakelijk stellen. De jurist richt zijn pijlen in eerste instantie op de zorgorganisatie, maar zegt niet uit te sluiten dat hij ook medewerkers van De Zorgstal individueel juridisch gaat aanpakken.

Stabiele periode

Wim V. stond vanaf zijn achttiende onder begeleiding van Menz.nu en maakte daar een stabiele periode door, maar nadat deze zorgorganisatie juli 2019 failliet was gegaan werd V. ondergebracht bij De Zorgstal in Radewijk.

Van beide bedrijven is Matthijs Betgen algemeen-directeur.

Zorgplicht

“Het opvallende is dat ik nooit een zorg- of behandelplan voor Wim heb gezien, hoewel ik daar meermalen om heb gevraagd”, zegt de moeder van V. “Best vreemd. Betgen is directeur van beide zorginstellingen. Als dan een van zijn bedrijven failliet gaat, heeft hij toch een zorgplicht? Niet alleen ten aanzien van zijn cliënten, maar ook ter bescherming van de maatschappij. Hij kan toch niet zomaar cliënten in een flatje stoppen en er verder niet of nauwelijks naar omkijken. Zeker niet met de problematiek van Wim.”

'Vragen om moeilijkheden'

Van V. was bekend dat bepaalde prikkels woedeaanvallen bij hem konden veroorzaken, dat hij een fetisj had voor messen en dat hij werd behandeld tegen zijn seksuele obsessies. Zijn vroegere begeleiders lieten eerder al tegenover RTV Oost weten dat V. om die reden nooit zelfstandig had mogen wonen. Ook hadden ze De Zorgstal gewaarschuwd dat het vragen om moeilijkheden was door V. in een flatje in Hengelo onder te brengen.

Vertrouwelijke documentatie

Uit vertrouwelijke documentatie - ingezien door RTV Oost - blijkt dat V. aanvankelijk vier keer per week contact had met een begeleider van De Zorgstal, maar dat dit al snel werd afgebouwd.

Tijdens de rechercheverhoren gaf V. aan dat zijn begeleiding in Hengelo niet veel meer voorstelde dan dat een begeleider van De Zorgstal af en toe een praatje kwam maken.

De psychatrisch patiënt is intussen veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank besloot nadrukkelijk behalve een jarenlange celstraf ook tbs op te leggen. Juist om de maatschappij te beschermen, valt te lezen in het vonnis.

Tekst gaat verder onder foto

Chantal de Vries uit Almelo werd door Wim V. met zeven messteken doodgestoken. (Foto: Familie De Vries)

Onderzoek inspectie

Nadat het Openbaar Ministerie twijfels kreeg over de manier waarop V. werd begeleid en daarvan melding maakte, doet de Inspectie Gezondheidszorg nu onderzoek naar De Zorgstal.

Uit correspondentie - in bezit van RTV Oost - blijkt dat V.’s moeder na de moord maandenlang bezig is geweest om de spullen van haar zoon te krijgen. Intussen maakte De Zorgstal zich vooral om maar één ding zorgen: wie gaat de achterstallige huur betalen nu V. achter de tralies zit?

Onderpand

Al op 2 januari meldt V.’s moeder zich een eerste keer. Uit de correspondentie wordt duidelijk dat de moeder telkens degene is die weer contact moet opnemen en dat het vaak wekenlang duurt voor er iets van antwoord komt. Waarbij het erop lijkt dat De Zorgstal de persoonlijke spullen van V. als een soort onderpand achter de hand houdt.

Want eerst wil de commerciële zorginstelling op een bepaald moment weten hoe het verder moet met de achterstallige huur voor V.'s appartement. "Rest nog de vraag: wat te doen met de huur van het appartement? Augustus tot en met december!", zo valt in de correspondentie te lezen.

Gereserveerd

De Zorgstal zegt te weten dat V. dit geld zelfs al gereserveerd heeft. “Dat weten we van zijn begeleider”, aldus een medewerker van De Zorgstal. Wim V. werkte bij een bedrijf dat schuttingen plaatste en had een aanvullende uitkering omdat hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt was.

Uiteindelijk kan de moeder begin oktober - ruim driekwart jaar later - de spullen van haar zoon ophalen. Die stonden op dat moment bij De Zorgstal in Radewijk. De achterstallige huur is overigens nooit betaald omdat vanwege de detentie van V. hij niet alleen geen inkomen meer had, maar ook zijn uitkering werd stopgezet.

'Goede zaak'

De moeder zegt het een goede zaak te vinden dat De Zorgstal nu aansprakelijk wordt gesteld en dat de Inspectie Gezondheidszorg de zaak onderzoekt. Ze heeft zelf ook overwogen een klacht bij de inspectie in te dienen. “Maar ik kamp met gezondheidsproblemen en kan een slepende procedure er momenteel absoluut niet bij hebben."

De moeder reageert echter instemmend op de huidige ontwikkelingen. "Ik juich het toe dat Chantals ouders deze stap nu hebben genomen. Cliënten begeleiden is meer dan een kwestie van zorgsubsidies opstrijken en af en toe langs komen voor een praatje. Als mijn zoon een goede begeleiding had gekregen, had Chantal nu nog kunnen leven. Daar ben ik heilig van overtuigd.”

'Geen commentaar'

De Zorgstal is niet bereikbaar voor commentaar. Een medewerkster van Betgen Holding, waar De Zorgstal onder valt, liet eerder al weten niet te willen reageren.