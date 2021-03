Vlag nog niet uit bij horeca om mogelijke opening terrassen

"Dit zet geen zoden aan de dijk." Gerrit Dingeldein, eigenaar van pannenkoekenrestaurant Klein Afrika op Het Hulsbeek, wordt er nog niet meteen vrolijk van. "Vooral met weer zoals vandaag, dan heb ik niets aan zo'n versoepeling", zegt hij op zijn druilerige terras met aangrenzende speeltuin. "Maar het is in ieder geval weer iets. We hebben weer een punt om naartoe te werken."

Gasten wegsturen

Ook Alco van Berkel van restaurant Carelshaven en de Witte Zwaan in Delden probeert positief te blijven. "De deur staat toch op een kier. Maar ik zie wel veel haken en ogen. Als ik straks het terras vol heb zitten en het gaat regenen, stuur ik mijn gasten dan weg? Of bied ik ze een zitplek binnen aan?"

Ook Sophie van Pelt van wijnbar Anno 1890 in Hengelo ziet weinig nieuwe mogelijkheden door de eventuele terrasopening. "Voor ons is dit niet rendabel, ook al zien we onze gasten graag weer terug, de kosten van alleen een terras openen zijn groter dan de opbrengst. Maar het positieve nieuws is dat we op de weg terug zijn."

Sophie van Pelt en Karel Krabbe, eigenaren van wijnbar Anno 1890 (Foto: eigen foto)

Geen winst maar kosten

Ook Van Berkel ziet dit probleem. "Je gaat het personeel opschalen, maar kunt maar een paar uurtjes open zijn, helemaal met de avondklok. Ook werken wij met dagverse producten, waar we niet van weten of we die wel kwijt kunnen."

Bij restaurant 't Hoogspel in Delden zien ze meer mogelijkheden, aldus de woordvoerder. "We hebben dan ook een heel groot terras en kunnen veel mensen kwijt. Maar als je een bruine kroeg of zalencentrum hebt dan heb je hier natuurlijk niks aan."

Terras van restaurant 't Hoogspel in Delden in betere tijden (Foto: RTV Oost)

Hopelijk meer mogelijk

Van Berkel hoopt dat er toch meer mogelijk wordt op korte termijn. "Kijk bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer, daar kunnen - op gepaste afstand - ook veel mensen bij elkaar komen. Dat kan in onze horecazaken ook."

Een jaar geleden deed de restauranteigenaar al een emotionele oproep bij de start van de coronacrisis. Voor hem is het een lastig jaar geweest. "Maar we zijn gezond en houden de moed erin, misschien wel tegen beter weten in. En het heeft een hoop geld gekost."

Als eerste open

Hij doet een oproep richting Mark Rutte. "In onze restaurants zeggen we altijd, mag ik u voorgaan? Als we een gast naar zijn tafel brengen. Nu vraag ik aan Rutte, mogen wij voorgaan? We zijn als eerste dichtgegaan, mogen we dan nu ook als eerste weer open?"