Begeleider ontdekte eerder al messen bij moordenaar Chantal de Vries

Tot nog toe werd altijd aangenomen dat V.'s messen pas werden gevonden toen de politie kort na de moord - in de kerstnacht van 2019 - huiszoeking verrichtte in V.'s appartement aan de Enschedesestraat. Op het moment dat agenten binnenkwamen, ontdekten ze zeven messen en een boksbeugel, rondslingerend in V.'s woonkamer.

Messen-fetisj

Van V. is bekend dat hij al van kinds af aan een fetisj heeft voor messen. Bij Menz.nu - de vorige zorgorganisatie die hem sinds zijn achttiende begeleidde - had V. zijn messencollectie aanvankelijk in een vitrine uitgestald liggen, waarna het wapentuig later veilig in een kluis werd gelegd. Af en toe mocht hij ze even aanraken en schoonmaken.

Nadat Menz.nu in de zomer van 2019 failliet ging, werd V. ondergebracht in een appartementencomplex van De Zorgstal en verhuisde hij daarvoor van Almelo naar Hengelo. Daar woonde hij zelfstandig. Van beide zorgorganisaties is Matthijs Betgen de algemeen-directeur.

'Vragen om moeilijkheden'

Oud-begeleiders van V. lieten eerder al via RTV Oost weten dat het vragen om moeilijkheden was om V. zelfstandig te laten wonen. Vooral omdat hij bij bepaalde prikkels agressief kan reageren. V.'s explosieve karakter, zijn tic voor messen en zijn seksuele obsessies vormden volgens zijn voormalig begeleiders een gevaarlijke combinatie.

Onveilig gevoel

Voordat de politie na de moord de steekwapens in beslag nam, had een vaste begeleider van V. ook al meerdere messen open en bloot in het appartement zien liggen. Dat gebeurde meerdere keren. De begeleider spreekt van "een aantal messen". Toen de begeleider V. daar op aansprak, antwoordde die dat hij bedreigd was en zich daarom onveilig voelde. Vandaar dat V. naar eigen zeggen sindsdien een mes op zak had. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport.

Overigens is onduidelijk of de gevonden messen in Hengelo dezelfde waren als die in Almelo achter slot en grendel voor hem werden bewaard, of dat V. intussen nieuwe had gekocht.

Begeleiders gehoord

Na de moord hebben rechercheurs van Warschau - zoals het rechercheteam heet - de laatste begeleiders van Wim V. gehoord over hun ervaringen met de psychiatrisch patiënt.

Een begeleidster verklaarde dat de verhuizing naar Hengelo veel stress bij V. had veroorzaakt. Deze medewerkster werkte aanvankelijk bij Menz.nu, maar ging na het faillissement aan de slag voor De Zorgstal en bleef V. begeleiden. Nadat ze eind november ziek was geworden, regelden twee van haar collega's de praktische zaken voor V. Dat waren slechts korte begeleidmomenten die in frequentie weinig voorkwamen, aldus de medewerkster.

Gemoedstoestand

Een van deze waarnemend collega's zei dat hij wekelijks gesprekken met V. voerde, onder meer over diens gemoedstoestand. Wim V. beklaagde zich er op zijn beurt echter over dat hij zijn begeleiders erg slecht kon bereiken. En dat bevestigde zijn jobcoach.

Zelf schetste V. tijdens de rechercheverhoren het beeld dat het 'begeleid wonen' in de praktijk niet veel meer voorstelde dan dat een begeleider af en toe langskwam voor een praatje.

Tekst gaat verder onder foto

Chantal de Vries uit Almelo, die kerstnacht 2019 om het leven werd gebracht. (Foto: Familie De Vries)

Verhuizing

Nadat V. tegen zijn zin naar Hengelo verhuisde, moest hij een uur fietsen naar zijn werk in Vriezenveen. Dit viel hem uiterst zwaar. Reden voor zijn jobcoach om V. in september enkele dagen ziekteverlof te geven. "Dat blijkt uit de samenvatting van de gespreksverslagen van De Zorgstal", zo valt te lezen in het rapport. Vervolgens werd V. op advies van zijn jobcoach teruggezet van een vier- naar een driedaagse werkweek.

Intussen deed zich een nieuw probleem voor. Uit een onderzoeksverslag van de gemeente Hengelo bleek namelijk dat deze gemeente helemaal geen contract had met De Zorgstal. V. moest daarop accepteren dat hij door een andere instelling zou worden begeleid. Iets wat hij per se niet wilde. "Hij had behoefte aan een vast contactpersoon", aldus V.'s vaste begeleidster.

Onderzoek inspectie

Het was een van de vervangers van V.'s vaste begeleidster die in het appartement de messen aantrof. Het rapport vermeldt niet of de medewerker deze vondst schriftelijk heeft vastgelegd en/of heeft gemeld bij de leiding van De Zorgstal.

Zoals eerder bekend werd, doet de Inspectie Gezondheidszorg momenteel onderzoek naar De Zorgstal. Aanleiding vormt een melding door justitie dat twijfels heeft over de manier waarop Wim V. werd begeleid.

Bij dergelijke inspectieonderzoeken wordt onder meer nagegaan of begeleiders alarmerende berichten wel of niet - zoals de protocollen dat voorschrijven - schriftelijk hebben vastgelegd. En ook of de leiding eventuele signalen daadkrachtig heeft opgepikt, of juist niet.

Geen indicatie V.

De Zorgstal beroept zich er nu op dat er nooit een zorgindicatie voor Wim V. is afgegeven. Daardoor stond V. juridisch gezien niet onder begeleiding van De Zorgstal. Om die reden zou de Inspectie Gezondheidszorg de 'casus Wim V.' formeel niet eens mogen onderzoeken.

Een woordvoerder van de inspectie weerspreekt dit. "Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van de zaak-V. een bezoek gebracht aan De Zorgstal. Daarbij heeft het OM bepaalde zaken gezien en gehoord en die aan ons gerapporteerd. Dit signaal van het OM was voor ons aanleiding deze zaak op te pikken. Of V. nu wel of niet een indicatie had, doet niet ter zake. We kijken uiteraard ook naar wat er rond V. is gebeurd, maar lichten met name De Zorgstal in z'n geheel als zorgorganisatie door."

Suïcidaal

Uit de vertrouwelijke rapportage blijkt verder dat Wim V. zich begin augustus 2019 bij een politiebureau in Amsterdam meldde, waar hij zei dat het niet goed met hem ging. V. vertelde onder meer dat hij gedrogeerd en suïcidaal was.

'Geen tijd'

Uit het rapport blijkt overigens ook dat Wim V. in december 2019 - vlak voor de kerstmoord - nog een telefonisch gesprek heeft gehad met een medewerker van GGZ Dimence, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Nadat V. had laten weten dat hij "geen tijd voor behandeling" had, schreef de GGZ hem uit, zo valt in de stukken te lezen.

Zorgplicht

Letselschadejurist Yme Drost, die de belangen van de ouders van Chantal de Vries behartigt: "Uit alle stukken blijkt dat begeleiders van De Zorgstal zich over hem hadden ontfermd. En al zou er bijvoorbeeld alleen maar een mondelinge overeenkomst zijn, dan is die in Nederland gewoon rechtsgeldig. Het kan toch niet zo zijn dat V. aan zijn lot werd overgelaten en vervolgens door De Zorgstal in een flatje in Hengelo werd neergezet? Zeker niet met zijn psychiatrische achtergrond. Die zorgverleners van De Zorgstal kwamen toch niet bij toeval wekelijks bij hem langs?"

Tekst gaat verder onder foto

De Hengelose letselschadejurist Yme Drost behartigt de belangen van de ouders van Chantal de Vries. (Foto: RTV Oost)

Drost wijst erop dat Matthijs Betgen directeur was van Menz.nu toen die zorginstelling failliet ging en op dat moment ook al directeur was van De Zorgstal. "Betgen heeft dan als eindverantwoordelijk bestuurder niet alleen een zorgplicht richting Wim V., maar ook een verplichting als het gaat om bescherming van de maatschappij, zo komt mij voor. Daar ga ik hem juridisch zeker ook op aanspreken."

"Daarnaast ligt hier ook voor de Gezondheidsinspectie een schone taak. Als het inderdaad zo zou zijn dat Wim V. juridisch gezien tussen en wal en schip is beland, dan moet worden voorkomen dat zoiets nog eens kan gebeuren. Want we hebben hier kunnen zien hoe desastreus de gevolgen kunnen zijn."