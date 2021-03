Groen licht voor onderzoek naar misstanden sociaal domein door gemeente Enschede

Het Diaconaal Platform Enschede (DPE) drong eind vorig jaar voor het eerst aan op zo'n onafhankelijk onderzoek. Het platform is een vrijwilligersorganisatie en komt op voor de zwakkeren in de samenleving. Volgens DPE let Enschede bij de uitvoering van de wetten in het sociale domein te veel op de financiële kant van de zaak en heeft de gemeente te weinig oog voor de menselijke kant. Iedereen met een bijstandsuitkering zit volgens DPE in een 'digitale gehaktmolen'. "Wie een bonnetje niet kan aanleveren heeft een probleem. Deze mensen zijn niet bij machte zich te verweren."

De vraag is of we onze kwetsbare inwoners voldoende ondersteunen Wethouder Arjan Kampman, gemeente Enschede

Twee raadsleden besloten werk te maken van de oproep van DPE: Margriet Visser van EnschedeAnders en Jelle Kort van GroenLinks. Zij schreven een initiatiefvoorstel voor de oprichting van een tijdelijke onafhankelijke onderzoekscommissie die de wijze waarop Enschede de regels binnen het sociaal domein toepast kritisch gaat analyseren. De gehele gemeenteraad schaarde zich gisteravond achter dit voorstel.

Wethouder Arjan Kampman liet namens het college weten blij te zijn met het voorstel van Visser en Kort. "Dat we onze meest kwetsbare inwoners moeten ondersteunen zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, dat staat niet ter discussie. Of we dit ook doen, dat is wel onderwerp van discussie. Daar willen we een neutraal oordeel over krijgen."

Geen haastklus

Met het akkoord van de volledige gemeenteraad wordt er werk gemaakt van het onderzoek. De verwachting is dat de drie onafhankelijke externe commissieleden nog deze maand worden benoemd, zodat ze vanaf april aan het werk kunnen. De tijdelijke onderzoekscommissie 'Maatwerk uitvoering sociaal domein gemeente Enschede' krijgt tien weken de tijd voor haar onderzoek, maar het mag geen haastklus worden. Mocht blijken dat de commissie meer tijd nodig heeft, dan kan ze die krijgen.