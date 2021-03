Bertus staat door corona steeds meer alleen in het beschermen van weidevogels: "Veel vrijwilligers overleden"

Hij mist zijn medebeschermers die hij broeder-eierzoekers noemt. "Die mensen kom je iedere keer in het veld tegen en hebben dezelfde passie. Dat mis je nu", vertelt hij. Maar net als veel andere verenigingen en ondernemingen in het gebied richten de inwoners de blik naar voren: zonder het belangrijke werk van vrijwilligers komt het maatschappelijke leven tot stilstand. Daar is de weidevogelstand niet bij gebaat. Het Agrarisch Collectief is daarom samen met Landschap Overijssel een actie gestart om meer vrijwilligers te werven.

Het gaat de afgelopen jaren slecht met de boerenlandvogels. Ze maken nesten op de weilanden waar boeren met groot geschut overheen rijden. De vrijwilligers markeren die nesten, zodat boeren daar rekening mee kunnen houden en de nesten kunnen ontwijken.

Zichtbare littekens

Bertus is niet de enige die de gevolgen van corona merkt in de omgeving van Zwartwaterland. Daar sloeg corona grote gaten in de samenleving, waarvan de littekens tot de dag van vandaag nog zichtbaar zijn.

Begin deze maand uitte burgemeester Eddy Bilder zijn zorgen over de verzorgingshuizen, ondanks de vaccinaties. Volgens hem waren daar vorig jaar de meeste sterfgevallen en dat mag niet nog eens gebeuren.

Nieuwe vrijwilligers

Stichtingen en ondernemers proberen de schouders eronder te zetten om zich over de coronapijn heen te zetten. Zo ook Marja van Harten van Landschap Overijssel. Zij heeft de coördinatie van alle vrijwilligers van Overijssel in handen en ziet dat overal de vrijwilligers afnemen door corona.

"Maar we maken ons vooral zorgen over juist dat mooie weidevogelgebied tussen Kampen, Genemuiden en Hasselt. Dat is het ultieme broedgebied voor de weidevogels. Om dat zo te houden, moeten we ze wel een handje helpen", aldus Marja.

Volgens Bertus zijn er inmiddels al wel nieuwe vrijwilligers die willen helpen, maar zijn het er nog niet genoeg. "We zouden nog graag meer mensen erbij willen hebben, want er is erg veel nestwerk te doen."