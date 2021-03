Demissionair minister Slob blikt terug: "Het was een ongelofelijk zwaar jaar"

Slob was te gast in het RTV Oost-programma Bij Oost | Vandaag:

Hij erkent dat tijdens de coronaperiode scholieren vertragingen hebben opgelopen. Wel zegt hij dat bij elk kind de situatie anders is. Er zijn ook kinderen die zeggen dat ze thuis juist goed hebben kunnen leren.

Slob zegt dat kinderen ook op sociaal-emotioneel vlak de crisis anders hebben ervaren. "We zien dat daar aandacht voor moet zijn, zodat kinderen weer een beetje op de rails komen."

Zes miljard

Om de achterstanden weg te werken, heeft Slob de beschikking gekregen over een steunpakket van zes miljard euro. Dat geld wordt besteed in het primair en voortgezet onderwijs.

"We kunnen extra onderwijs geven, buiten schooluren als dat nodig is. En we zijn nu bezig om een pakket aan maatregelen te maken die scholen kunnen inzetten", zegt de minister uit Zwolle.

Verder noemt hij het pakket een soort 'menukaart'. "We gaan de onderwerpen aangeven waar scholen het geld kunnen inzetten. Het is niet bedoeld voor het opknappen van het schoolplein of een nieuwe laptop."

Wel is het geld bedoeld voor onderwijsprogramma's "Zo kunnen we extra tijd of mensen in scholen beschikbaar krijgen om de kinderen te helpen de vertraging weg te werken. Dat zijn de doelen waaraan het besteed kan worden."

Kijk hier de hele uitzending van Bij Oost | Vandaag met demissionair minister Slob: