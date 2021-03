Flauwekul of goede zaak? Campagne voor meer Overijsselse vrouwen in Tweede Kamer

"Flauwekul zo'n actie." Maar ook: "Ik vind het een goede zaak." Wat je er ook van vindt, voor de Provincie Overijssel is het een belangrijk punt in aanloop naar de verkiezingen van volgende week: er moeten meer vrouwen uit de regio in de Tweede Kamer. En dus wordt opgeroepen om vooral op een vrouw te stemmen.

Samen met Gelderland worden de vrouwelijke kandidaat-Tweede Kamerleden uit het oosten gepresenteerd als Team Oost: Het Damesteam. 19 vrouwelijke kandidaten, onder wie tien uit Overijssel. Van die 19 staan er overigens maar een handjevol op een verkiesbare plaats. Uit Overijssel zijn dat Hilde Palland uit Kampen (CDA, plek 12) en Caroline van der Plas uit Deventer (BBB, plek 1)

Misschien is het wel nodig, een keer wat anders in de Kamer reactie op straat

Goeie actie, of niet?

Op straat zijn de reacties verdeeld, maar het maakt niet veel uit of je het aan een man of juist aan de vrouw vraagt. "Misschien is het wel nodig, zo'n actie voor vrouwen. Een keer wat anders in de Kamer", aldus een vrouw. Een man vult haar aan: "Ik vind het een goede zaak, er mogen meer vrouwen in de politiek want ze zijn in de minderheid."

"Ik vind de actie op zich goed, ik ben er een voorstander van. Een mix (van mannen en vrouwen) kan zeker een invloed zijn op het beleid voeren." Maar zoals gezegd is niet iedereen het eens met de insteek van de campagne. "Flauwekul. Je stemt niet op geslacht, maar op de partij waar jij je goed bij voelt", aldus een man.

Hij wordt aangevuld door een vrouw die de actie niet zo goed snapt. "Het gaat om de partij, mijn voorkeur gaat niet uit naar een man of vrouw." Het is ook net waar iemand zich goed bij voelt, blijkt wel. "Ik stem op een man, die komt meer vertrouwelijk over", aldus een vrouw.

Andere beslissingen

Meer vrouwen in de Tweede Kamer, wat voor effect kan dat hebben? Yara Hümmels uit Enschede (op de kieslijst van de PvdA op plek 43) ziet duidelijke verschillen. "Vrouwen nemen andere beslissingen, wij onderzoeken andere onderwerpen. Dan gaat het vaker over gezondheidszorg of over onderwijs. Zaken die toch specifiek vrouwen anders raken dan mannen."

Samen werken om je doelen te behalen en dat met mooie krachtige vrouwen aan de top Yara Hümmels, PvdA

Sonja Paauw uit Zwolle (D66, plek 47) vult aan: "Vrouwen brengen een ander perspectief op al het beleid dat gemaakt wordt. Vrouwen bekijken alles vanuit een andere kant. Ze zeggen niet voor niets vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars". Die verschillende blikken heb je gewoon nodig."

Podium

"Ik ben heel blij hoe de vrouwelijke lijsttrekkers dit jaar dat podium pakken en in hun kracht staan, en hoe ze dat met elkaar doen. Dat laat mij zien hoe politiek ook kan zijn. Namelijk: samen werken om je doelen te behalen en dat met mooie krachtige vrouwen aan de top", zegt Hümmels.

Paauw heeft nog een tip voor vrouwen die twijfelen over een politieke carrière: "Ga het gewoon doen. Want je komt er gewoon achter dat het ontzettend leuk is om mee te denken over jouw stad of over jouw provincie of over jouw land of misschien wel Europa. Ga het gewoon doe en je komt er achter dat je het gewoon kunt."