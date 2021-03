Twentse gitaarbouwer raakt de gevoelige snaar bij Ilse DeLange

De gitaren van Waanders zijn vermaard. De Daarlervener is van oorsprong meubelmaker en zodoende uiterst handig met hout. Het balletje ging ooit rollen toen hij in zijn militaire dienstperiode een gitaar voor zichzelf maakte.

Intussen is hij een slordige vijftig exemplaren verder. Waarbij Waanders het liefst gitaren maakt van exotische houtsoorten, die bekend staan om hun markante geluid.

Geen virtuoos

Hij kan zelf ook gitaarspelen, maar op enige virtuositeit zul je hem niet snel betrappen, laat hij met Twentse bescheidenheid weten. "Maar voor mij is het juist een kick om anderen te zien genieten en een plezier te doen met een van mijn instrumenten."

Huub Stapel

Een van die klanten is Huub Stapel. Toen de bekende acteur destijds in Twente was voor het theaterspektakel 'Hanna van Hendrik' schafte hij een heuse Waanders aan. Al pratend liet de ambachtsman zich daarbij ontvallen dat hij ooit graag een gitaar voor Ilse DeLange wilde maken.

"Er hing jarenlang een poster van haar hier in mijn werkatelier. Heb een enorme bewondering voor haar. Gewoon een meid hier uit Twente die met keihard werken wereldwijd succes oogstte."

Tekst gaat verder onder foto

Febo Waanders bouwde een gitaar voor streekgenoot Ilse DeLange. (Foto: Jan Colijn / RTV Oost)

Als het om gitaren gaat, staat Ilse echter als uiterst kieskeurig bekend. Ze kiest vooral voor de duurdere Amerikaanse modellen, waarbij ze ook nog eens uiterst merkentrouw is.

Het was Stapel die het contact legde met Ilse. Waarop Waanders aanbood een gitaar voor haar te bouwen: "Ze was meteen razend enthousiast. 'Wat gaaf!', mailde ze terug.

Noten op zang

Al had Ilse nog wel wat noten op haar zang. Althans, hoe de gitaar in haar ogen moest gaan worden. "Ze is helemaal gek van een bepaald model van het merk Gibson. Daar stuurde ze een foto van door. Alleen was het een honderd jaar oude gitaar, waarvan de lak helemaal verkleurd was. Het was even lastig, maar door pigment toe te voegen, lukte het die vergeelde lak goed te benaderen."

Gaten in gitaar

En er moest een bepaald type slagplaat op. "Dat was een absolute voorwaarde. In haar enthousiasme speelt Ilse vaak behoorlijk ruig. Die slaat echt de gaten in de gitaar. Die slagplaat is dus niet alleen voor de sier, maar ook ter bescherming van de gitaar."

Ilse zit momenteel echter in de opnamen voor de Duitse versie van het tv-programma Dancing with the stars. "Haar partner Bart heeft daarom de gitaar bij me opgehaald. Nadat Ilse vervolgens een foto van zichzelf met mijn gitaar op Instagram plaatste, ontplofte hier de boel. Wát een reacties. Zij heeft natuurlijk een enorm bereik en is daarmee een enorm boegbeeld voor mijn gitaren. Ik heb ooit gezegd dat ik eenmalig een gitaar speciaal voor iemand wil bouwen. Dat het uitgerekend voor Ilse is, had ik nooit durven dromen. Zij komt uit Twente, ik ben een rasechte Tukker. Dat vind ik een prachtige link."