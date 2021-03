Salland1 (AOD) verkrijgt de zendmachtiging voor de gemeente Deventer

De Streekomroep Salland1 krijgt binnenkort de beschikking over zowel de televisie- als radiokanalen van Deventer RTV. De aanwijzing van het college via de gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media voor het representatief verklaren van de Stichting AOD als publieke lokale omroep voor de gemeente Deventer betekent een einde voor de Stichting DRTV als lokale publieke omroep voor de gemeente Deventer per 21 maart.

Onder de vlag van Stichting Algemene Omroep Deventer (AOD) hoopte Salland1 de zendmachtiging te verkrijgen en een omroep te worden voor de hele regio Salland. Het college heeft onlangs een voorstel gemaakt voor de raad waarin een positief advies naar het commissariaat voor de Media kan worden gegeven. Die zal vervolgens de concessie toewijzen aan de AOD en het daarmee mogelijk maken dat een drie eenheid van publieke omroepen voor de gemeentes Olst-Wijhe, Raalte en Deventer zullen gaan uitzenden onder de naam Salland 1.

De omroep is destijds ontstaan door een samenwerking tussen Airplay Media, IJsselland TV en RTV Raalte. Voorzitter Marcel Middelveld van Salland1 is in zijn nopjes met deze opzet: “De inwoners van zowel Olst-Wijhe als Raalte hebben een binding met Deventer en andersom. De cohesie blijkt verder ook heel duidelijk door het gebied dat als Salland door het leven gaat en waar op elke invalsweg zelfs een bord te vinden is met ‘Welkom in Salland’. Wij geloven dan ook heel sterk in een Sallandse omroep voor de drie gemeenten.”

Krachten bundelen

De omroep Salland1 wil zich daarmee, zowel online als op de traditionele media, vestigen als streekomroep voor de 155.000 inwoners die Salland rijk is. Om online de nodige slagen te kunnen maken, intensiveert Salland1 de samenwerking met RTV Oost. Salland1 krijgt hierbij beschikking over meer lokaal nieuws en ondersteuning op gebied van online media.

De Stichting Deventer RTV (DRTV) heeft aangegeven niet meer verder te willen als publieke lokale omroep om zodoende geen verantwoordelijkheid meer te dragen richting de gemeente Deventer. DRTV zal blijven bestaan, maar in welke vorm komt in een later stadium naar buiten. De omroep zal gaan samenwerken met Salland1 op gebied van uitwisseling van kennis en ervaring. DRTV blijft hierdoor dus betrokken bij het vormen van de streekomroep.

Verhuizing

Om een slag te slaan op het gebied van professionaliteit, is Salland1 onlangs begonnen met het verhuizen van de omroep. In hetzelfde pand aan de Beatrixlaan in Wijhe, neemt de omroep binnenkort de bovenste verdieping in gebruik.