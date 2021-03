Moordwapen zaak Henk Wolters verstopt in Zwols 'wapenbos'

Sinds september heeft de politie vrijwel niets willen vertellen over de wapenvondst op het landgoed. Dagenlang werd er gespeurd door verschillende specialisten van Defensie en politie en was het bosje hermetisch afgesloten. Nu is meer openheid van zaken gegeven in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Machinegeweren

Duidelijk is geworden dat er in het bosje meerdere machinegeweren verstopt waren, verpakt in vaten. Na de ontdekking van de opslagplaats kreeg de politie een brief van een anonieme afzender. Diegene schreef dat er een verband is tussen de moordzaak Wolters en de gevonden wapens. De politie wil graag in contact komen met de afzender, omdat die mogelijk meer weet over de herkomst van het wapentuig.

DNA van de schutter

Vorige week onthulden de opsporingsdiensten via RTV Oost dat het moordwapen in de zaak Wolters boven water was gekomen. De politie wilde toen niet ingaan op de vraag of er een connectie was met de wapenopslagplaats. Het bewuste moordwapen wordt nog extra onderzocht. Zo wordt gekeken of de nog altijd voortvluchtige schutter DNA heeft achtergelaten.

Doorzeefd

Henk Wolters werd op de mistige oudejaarsavond 2019 onder vuur genomen bij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle. Hij kwam net terug van een oudejaarsfeestje, toen hij op de stoep voor zijn huis werd doorzeefd met kogels. De vermoedelijke schutter is gezien door kinderen die vuurwerk aan het afsteken waren.

Wapenleverancier

Een dag voor de moord had Wolters ruzie met een fietser. En kort voor de schietpartij seinden twee auto's met de koplampen naar elkaar, is te zien op een filmpje. Vlak daarna zijn op de video meerdere knallen te horen. De politie zoekt mensen die iets weten over de fietser, of de seinende auto's.

Wat het motief voor de moord is geweest, is vooralsnog onduidelijk. Wolters verkeerde in het criminele circuit. Hij stond bekend als drugs- en wapenleverancier.