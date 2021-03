Provincie klaagt over onduidelijkheid laagvliegroutes Lelystad Airport: 'Rijk zaait verwarring'

De provincie Overijssel trekt samen met elf gemeentes aan de bel bij het Rijk. Ze willen dat Den Haag duidelijkheid geeft over de vliegroutes van en naar Lelystad Airport. De provincie en de gemeente hebben een zogenaamde zienswijze ingediend.

De kwestie Lelystad Airport speelt al jaren. De gemeenten waar over gevlogen wordt, zijn bang voor laagvliegende vliegtuigen. Dat zou in 2023 opgelost moeten zijn, na een luchtruimherziening. Dat wil zeggen dat vliegroutes in Nederland worden aangepast. Dan zouden de vliegtuigen van en naar Lelystad een minder lange tijd op een lage hoogte vliegen.

Een opzet voor de luchtruimherziening werd half januari door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Maar volgens de provincie en de gemeenten geeft dat plan helemaal geen duidelijkheid over de laagvliegroutes.

'Dit is voor de provincie en de elf gemeenten onacceptabel', staat in een gezamenlijke verklaring.

Verwarring zaait

De Overijsselse overheden zijn duidelijk in hun bewoording. 'We vinden dat het Rijk opnieuw verwarring zaait.' Ze vragen aan Van Nieuwenhuizen om duidelijkheid te scheppen over de vliegroutes.

'De regio wil dat, voordat de definitieve voorkeursbeslissing wordt genomen, duidelijk is wat de effecten van het nieuwe beleid zijn voor de omgeving, en in het bijzonder voor de gemeenten die onder de aan- en uitvliegroutes liggen', staat in de verklaring.

Opening Lelystad Airport

Wanneer Lelystad Airport haar deuren gaat openen is niet bekend. In januari vond de Tweede Kamer dat het vliegveld voorlopig niet open kan. Toen werd besloten dat een volgend kabinet naar de zaak moet kijken.

Het doel van het vliegveld in Lelystad is altijd geweest om het vakantieverkeer van Schiphol over te nemen.