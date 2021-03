'Coronacop' controleert inwoners Borne, mét meetlint en sirene

Het is natuurlijk een serieus onderwerp corona, dat weet Wim Ros ook, maar in Borne werd het idee geboren om er ook een beetje luchtigheid in deze serieuze tijd in te brengen. Straatartiest en acteur Wim Ros is door de winkeliers van het dorp ingezet na een idee van twee scholieren in de wedstrijd 'Borne beats corona'.

Lachend winkelpubliek

Hoe serieus is de coronacop? Dat zie je het winkelend publiek denken, maar er wordt vooral veel gelachen. "De humor moet je er ook van in kunnen zien, want het leven wordt wel heel saai hè op dit moment. Dus ik kan dit wel waarderen, heel leuk initiatief," aldus een van de voorbijgangers.

Ook winkeliers kunnen de coronacop waarderen, ook al is er soms kritiek aldus één van de winkeliers. "Sommige mensen vinden het maar gek, maar die nemen het misschien wel te serieus. Ik vind het gewoon prachtig." De coronacop, inclusief meetlint en sirene, is nog de hele maand maart te bewonderen in Borne.