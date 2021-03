FC Twente Vrouwen zeker van play-offs om titel na zevenklapper tegen Excelsior

Twente had vanavond een lekker avondje. Al na vijf minuten was het raak. Anna-Lena Stolze zette Twente op voorsprong. Na twintig minuten vielen er binnen twee minuten nog twee treffers en was het duel al vroeg beslist. Fenna Kalma en Suzanne Giesen zorgden voor 3-0. Dat was ook de ruststand in Enschede.

Ook doelpuntenregen na rust

Na rust was het opnieuw snel raak en direct twee keer. In de eerste twee minuten zorgden Lynn Wilms en Stolze voor 5-0. Rieke Dieckmann luisterde haar basisdebuut na een uur op met de 6-0. De laatste treffer kwam van Excelsior, maar ging in eigen doel en dus was 7-0 de eindstand. Er zijn nog drie speelronden te spelen in de Vrouwen Eredivisie. Daarna volgen de play-offs.