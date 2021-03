NK voor springruiters afgelast om rhinovirus

Eerder al besloot de overkoepelende instantie FEI nagenoeg alle internationale wedstrijden in tien Europese landen in elk geval tot eind maart te verbieden, om verspreiding van de besmettelijke ziekte tegen te gaan. Nederland behoort tot die landen.

Niet verstandig

Duidelijk was al dat het NK niet in Mierlo kon plaatsvinden, al jarenlang de locatie voor de titelstrijd. Daarop werd besloten de wedstrijd op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo te laten verrijden. De KNHS zegt het nu "niet verstandig te vinden een relatief grote groep paarden bij elkaar te brengen".

Geen waardig kampioenschap

KNHS-directeur topsport Iris Boelhouwer sprak van een teleurstelling. "Helaas is het met de huidige ontwikkelingen niet realistisch om te denken dat er een waardig kampioenschap gerealiseerd kan worden. We zijn met de bondscoaches in gesprek om een plan te maken hoe we voor zowel senioren als de jeugd een goed selectietraject richting de Olympische Spelen en verschillende Europese kampioenschappen kunnen uitwerken."

Mogelijk dat er later dit jaar nog wel een NK voor springruiters wordt gehouden. De NK dressuur en eventing staan voor later in het jaar gepland.