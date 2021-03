Anneke Raven stopt als burgemeester in Hellendoorn

Raven bereikt eind dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Hoewel een burgemeester tot zijn of haar zeventigste levensjaar door mag gaan, heeft Raven ervoor gekozen om in december te stoppen. Dat vertrek heeft ook te maken met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

"Ik gun het een nieuwe burgemeester om samen met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders vanaf het begin samen op te trekken. Zo kun je met elkaar een nieuwe start maken om de ambities voor de gemeente te realiseren."

"Coronapandemie ingrijpend"

Raven is deze zomer tien jaar burgemeester van Hellendoorn. De coronapandemie heeft een belangrijke rol gespeeld in die periode en blijft ook de komende driekwart jaar alle aandacht vragen van de burgemeester.

"Laten we hopen voor alle inwoners, ondernemers, sportverenigingen, horeca en culturele instellingen, dat dankzij de vaccinaties en het naleven van de coronamaatregelen de komende maanden weer meer mogelijk wordt. Zodat we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten in een café, restaurant, in de bios en in de winkels. We kijken daar allemaal erg naar uit."

Verknocht

Tijdens de raadsvergadering dinsdagavond noemde Raven het een voorrecht om tien jaar burgemeester te zijn van de gemeente Hellendoorn. Ze haalde daarbij het onderzoek aan waaruit blijkt dat de gelukkigste inwoners van Nederland in Hellendoorn wonen.

"In tien jaar tijd ben ik verknocht geraakt aan deze mooie gemeente met de plezierige sfeer in de samenleving, het noaberschap, de vele vrijwilligers en de prachtige natuur. De komende maanden blijf ik me vol inzetten voor het realiseren van onze ambities."