Linda Verschuur (49) uit Slagharen wil als jongste 50Plus-kandidaat de Kamer in

Ze is pas 49 jaar, maar bij de Tweede Kamerverkiezingen hoopt Verschuur namens 50Plus in de Tweede Kamer te komen. De Slagharense staat op nummer twaalf op de kandidatenlijst van haar partij, en als vierde vrouw.

De twaalfde plek lijkt in eerste instantie niet hoog genoeg voor plek in de Tweede Kamer. Afgaande op de laatste peilingen komt 50Plus niet verder dan twee of drie zetels. Voorkeursstemmen kunnen echter een reddingsboei zijn voor Verschuur, die mogelijk profiteert van een actie van de provincie Overijssel.

Sinds jaar en dag bestaat de Tweede Kamer voor het merendeel uit mannen. Volgens de provincie Overijssel is het tijd voor meer balans en dus klinkt de oproep om volgende week bij de verkiezingen vooral op een vrouw te stemmen.

'Dat kan beter'

Een goed initiatief, vindt Verschuur. "Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. In de Tweede Kamer is de man/vrouw-verhouding op dit moment ongeveer 60/40. Dat kan beter. Wil je een goede afspiegeling zijn van de bevolking, dan zou dat evenredig moeten zijn."

Verschuur hoopt haar vijftigste verjaardag over een aantal maanden te vieren als Kamerlid van 50Plus. Is ze niet te jong voor deze partij? Verschuur vindt van niet: "50Plus, de naam zegt het al, is een ouderenpartij. Dus ouderen hebben zeker prioriteit. Maar als je in de Kamer komt, of in de Staten, of de raad, dan oriënteer je je ook op de andere onderwerpen. Dus ik vertegenwoordig de belangen voor zowel jong als oud."

Onrust

Ondertussen is het bij 50Plus deze week ouderwets onrustig. De nummers één en drie van de lijst praten niet meer met elkaar en alles wat er intern besproken wordt, ligt binnen de kortste keren op straat. Als raadslid in de gemeente Hardenberg krijgt Verschuur het nodige mee van de tumult binnen de partij.

Soms vraag ik me af waar ik in beland ben Linda Verschuur

"Ik ben nu vier jaar raadslid en soms vraag ik me werkelijk af waar ik in beland ben. Helaas staan we nu weer op een negatieve manier in de schijnwerpers. Als partij doen we echt ons best, maar we hebben dus blijkbaar iemand er tussen zitten die continu lekt."

"Volgens mij is nergens alles helemaal in orde. Je werkt met verschillende mensen, met verschillende meningen. Daar kan over gediscussieerd worden, maar bij ons ligt het gelijk op straat."