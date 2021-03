Je kind laten testen op corona, zo doet de GGD dat in Twente

Het bekende wattenstaafje gaat alsnog in de keel en de neus, maar in Twente moeten de speciale corona-teststraten voor kinderen voor wat verlichting zorgen. "We nemen hier extra tijd voor de kinderen", zegt Stefan van Haren, een van de medewerkers die in de 'kinderstraat' werkt. "Op die manier worden de kinderen wat meer op hun gemak gesteld en daarmee wordt het ook makkelijker om de test af te nemen."

Wij namen een kijkje in de speciale corona-teststraat:

Uit de auto

Anders dan bij volwassenen hoeven de kinderen de coronatest niet vanuit de auto te laten doen. Ze mogen naast het voertuig op een stoel zitten, waar een GGD-medewerker de coronatest uitvoert. "Daardoor hebben wij wat meer ruimte en kunnen de kinderen eventueel bij de ouders op schoot", zegt Van Haren.

Het 'succes' van een kinderteststraat is overigens niet onopgemerkt gebleven. "Ze komen op steeds meer plekken op in Nederland", aldus Van Haren.

Dapperheidsdiploma

Na afloop krijgen de kinderen een 'dapperheidsdiploma' en soms ook een medaille. "We geven ze een diploma mee, om te laten zien dat we het hartstikke goed vinden dat ze komen testen. Ze zijn dapper, want het is natuurlijk wel een dingetje om een coronatest te doen, zeker voor die kleine kinderen."

Van Haren is blij met de kinderteststraat. "Als een kind bang aankomt en dan uiteindelijk weer met een glimlach in de auto stapt, dan is mijn dag weer goed."