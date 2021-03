Bewoners purhuis Vriezenveen moeten 20.000 euro betalen voor opruimkosten purafval

Begin november stonden beide partijen voor de rechter, omdat ze het niet eens zijn wie moet opdraaien voor de kosten. De bewoners - de familie Keijzer uit Vriezenveen - en de gemeente Twenterand liggen al sinds de zomer van 2018 met elkaar in de clinch.

Ruim 61.000 euro

Het draait om een rekening van ruim 61.000 euro voor het opruimen van de 320 ton puin van het voormalige purhuis. De gemeente Twenterand liet de afvalberg voor dat bedrag afvoeren, het gezin zegt daar nooit toestemming voor te hebben gegeven en wil de rekening niet betalen.

De rechtbank oordeelt dat de gemeente geen concrete afspraken had gemaakt met de familie Keijzer om het afval op haar kosten op te ruimen. Ook had de gemeente de familie meer tijd kunnen geven om zelf tot een oplossing te komen. Toch vindt de rechtbank het redelijk en passend dat de bewoners een deel van de opruimkosten - 20.000 euro - zelf betalen. Het afval van hun voormalige huis moest immers toch worden opgeruimd.

Lange geschiedenis

Leon Keijzer, de broer en tevens woordvoerder van het gedupeerde gezin uit Vriezenveen, reageert opgelucht op het vonnis van de rechtbank. "Op juridisch vlak zijn we in het gelijk gesteld. We hebben ook altijd gezegd dat de maatschappij niet voor al die kosten op hoeft te draaien. We kwamen zelf op een schatting van ongeveer 13.000 euro, de rechtbank oordeelt nu 20.000."

Tekst gaat verder onder de video

De kwestie rond het purhuis in Vriezenveen kent een lange geschiedenis. In januari 2013 liet Rick Keijzer zijn woning aan de Hoffmansweg isoleren met purschuim. Na afloop van de werkzaamheden werden alle gezinsleden ziek. Hun klachten als hoofdpijn, buikkrampen, keelpijn en spontane neusbloedingen werden veroorzaakt door de gassen uit het isolatieschuim. Het jonge gezin heeft het huis direct verlaten en logeert sindsdien in de boerderij van opa en oma.

Woning gesloopt

De aannemer die de isolatiewerkzaamheden uitvoerde, erkende dat er in de samenstelling van de verschillende pur-chemicaliën een fout was gemaakt. Zijn verzekeringsmaatschappij wilde de schade echter niet vergoeden. Na een crowdfundingsactie, waarbij 43.000 euro werd ingezameld, werd de woning in

2018 gesloopt. Ook daarbij kwamen chemische gassen van het purschuim vrij. Daarom wilde geen enkele afvalverwerker het bouwpuin komen ophalen.

Tekst gaat verder onder de foto

Het voormalige purhuis aan de Hoffmansweg in Vriezenveen (Foto: RTV Oost)

Ten einde raad stapte de familie naar de gemeente Twenterand om mee te denken over een oplossing. De gemeente greep op vrijdagmiddag 20 juli 2018 in en eiste dat het puin drie dagen later weg zou zijn. Omdat de familie dat op zo'n korte termijn niet voor elkaar kreeg, werd het afval uiteindelijk in opdracht van de gemeente weggehaald. Maanden later kreeg de familie Keijzer de rekening van de gemeente gepresenteerd: 61.672 euro.

Financiële onzekerheden

De familie wil dat bedrag niet betalen, omdat er geen toestemming is gegeven om het afval door de gemeente te laten verwijderen. De advocaat van de gemeente Twenterand bracht daar tijdens de rechtszitting afgelopen november tegenin dat de familie het zelf niet kon oplossen en ook zelf bij de gemeente aanklopte voor hulp.

Intussen bouwt het gezin op de plek van het voormalige purhuis zelf een nieuwe woning, maar door alle financiële onzekerheden, liggen de werkzaamheden grotendeels stil.