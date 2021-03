Burgemeester Van Veldhuizen over eerste werkdag na corona: "Fijn om er weer te zijn"

Van Veldhuizen glimlacht. "Voor het eerst in tijden heb ik weer een pak aan", vertelt hij vanuit zijn werkkamer in het stadhuis in Enschede. "Ik ben weer in m'n element. Ik was om een heel verkeerde reden thuis, maar ik vind het heel fijn om weer terug te zijn. Het doet me goed."

Lange herstelperiode

De burgervader van Enschede raakte eind oktober besmet met het coronavirus. Na opname in het ziekenhuis volgde een lange herstelperiode. In de tussentijd werd hij vervangen door Henk Jan Meijer. Het gaf Van Veldhuizen, fanatiek sportman, zowel een fysieke als mentale klap.

Helemaal de oude wordt Van Veldhuizen niet meer. "Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel", zegt hij over de twee gehoorapparaten die hij over heeft gehouden aan corona. "Want het virus zat aan m'n zenuwen."

Van Veldhuizen wil nu vooral vooruitkijken. We zochten hem op in het stadhuis:

Voorlopig werkt Van Veldhuizen voor vijftig procent, wat heet op werkdagen van tien tot vijf uur. "Vanochtend had ik direct al mijn eerste valkuil, want je gaat natuurlijk direct door met werken zoals je altijd deed. Mijn secretaresse heeft nu al gezegd: 'Het gaat helemaal mis'."

Bruisende stad

De optimistische burgervader wil van Enschede weer de bruisende stad maken zoals die ook was voor corona. "Maar je kunt ook nu nog een bruisende stad zijn, naar omstandigheden. En hele hopen mensen proberen er voor elkaar te zijn. Mensen zijn enorm verlegen om een gesprekje. Als je nu 'dag' zegt, dan zegt bijna iedereen 'dag' terug."

Van Veldhuizen: "Het is nog even volhouden, hoe lang weet ik ook niet. Maar daarna pakken we de draad zo snel mogelijk weer op."