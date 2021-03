GGD IJsselland klaar voor grootschalig vaccineren: vijf locaties en ruim 45.000 prikken per week

Anderhalf miljoen vaccinaties per week, dat is het landelijke doel in de komende lente. Aan GGD IJsselland zal het niet liggen. Er wordt flink opgeschaald en de capaciteit is er om in deze regio straks wekelijks ruim 45.000 prikken te zetten.

Er wordt in IJsselland al sinds half januari geprikt in de IJsselhallen in Zwolle en de evenementenhal in Hardenberg. In Deventer en Kampen zijn de voorbereidingen in volle gang en vandaag maakt de GGD bekend dat er ook in Dalfsen geprikt gaat worden. Sporthal De Trefkoele wordt hier de locatie.

Mensen zijn vrij om te kiezen waar ze hun coronavaccinatie halen. Dat kan in de buurt of in een plaats waar ze sneller terecht kunnen. Locaties moeten groot genoeg zijn om honderden vaccins per dag te verwerken en verspilling te vermijden.

Op locatie binnen half uur

Projectmanager Vaccineren bij GGD IJsselland Sebastiaan van Buuren: "Je wilt dat iedereen binnen dertig minuten een vaccinatielocatie kan bereiken, ongeacht waar je woont. Zo geldt voor mensen in de kop van Overijssel dat zij terecht kunnen in Kampen, Emmeloord, Heerenveen of bijvoorbeeld Meppel. Dalfsen ligt heel centraal in de regio IJsselland. Deventer, Hardenberg en Zwolle zijn voor de eigen regio maar ook voor de buurregio’s gunstig gelegen".

Van Buuren: "We zijn qua locaties voorbereid om medio april, begin mei, grootschalig te vaccineren. In elke locatie richten we bovendien meer priklijnen in dan gevraagd, zodat we snel kunnen opschalen als dat nodig is. We zijn bezig ruimte te maken voor studenten die ons gaan meehelpen en mogelijk huisartsorganisaties die onze faciliteiten willen gebruiken. We zijn hierover in gesprek en willen waar mogelijk graag samenwerken".

Leveringen vaccins

De datum waarop GGD IJsselland daadwerkelijk begint met vaccineren op de drie nieuwe locaties is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins, wat wel eens wisselt. Op basis van de huidige verwachting is dat in de loop van april. De drie nieuwe locaties zijn voor 1 april klaar voor gebruik en goed toegankelijk voor een brede doelgroep. Deventer gaat als eerstvolgende locatie open. Landelijk is de verwachting dat de beschikbaarheid van voldoende vaccins steeds stabieler wordt.

Met de grotere leveringen van verschillende soorten vaccins zullen ook partijen als de huisartsen meer gaan vaccineren. Van den Berg: "Het is natuurlijk prachtig dat heel veel ouderen al gevaccineerd zijn. Je ziet dit meteen terug in de druk op de zorg. Want dat willen we met elkaar, dat verpleeg- en verzorgingstehuizen de zorg aan kunnen. Maar ook de ziekenhuizen, zodat andere zorg door kan gaan.

Iedereen gevaccineerd voor 1 juli

Samen met ziekenhuizen, instellingsartsen, steeds meer huisartsen en de hulp van bijvoorbeeld apothekers verwacht GGD IJsselland de klus te kunnen klaren. Van den Berg: "We werken aan het waarmaken van de belofte van de minister dat iedereen in elk geval één keer gevaccineerd kan zijn voor 1 juli. Wij maken ons er hard voor".