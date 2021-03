Radar Love op Overijsselse carillons als eerbetoon aan gitarist George Kooymans

Het zal te horen zijn op carillons in onder meer Deventer, Enschede, Hasselt en Zwolle. Daarnaast zullen veel mensen zelf het nummer opzetten en het wordt op veel radiostations gedraaid.

Eerbetoon

George Kooymans heeft de zenuw- en spierziekte ALS en wordt niet meer beter. De Golden Earring moet daarom na zestig jaar stoppen. Het eerbetoon is op 11 maart omdat de gitarist dan zijn 73-ste verjaardag viert. De fans willen hem feliciteren, maar vooral hem een hart onder de riem steken en bedanken voor de muziek van de afgelopen zestig jaar.

Beiaardier Martien van der Knijff heeft er werk van gemaakt en het nummer al geoefend op het carillon van de Peperbus in Zwolle. Hij bespeelt ook de carillons van Hasselt, Hattem en Elburg en ook daar zal om kwart over vijf Radar Love te horen zijn. Deze carillons worden aangestuurd door een computer die door Martien is geprogrammeerd. Wat hem betreft mag het nummer wel vaker te horen zijn dan één keer en daarom spelen de geautomatiseerde carillons het nummer tot zeven uur 's avonds.

Fan

Diana Smilde uit Zwolle is een Golden Earring fan in hart in nieren. Via een fanclub hoorde ze van de oproep om vanmiddag overal Radar Love te laten horen. Ze nam meteen contact op met de Beiaardier en vroeg of hij dat nummer kan spelen op het carillon van de Peperbus. Martien van der Knijff had er al over gehoord van andere beiaardiers en zo is het idee ontstaan om op meerdere carillons het nummer te gaan spelen.

Pittig stuk

Het is best een pittig stuk zegt de beiaardier. "Het is een rocknummer in een snel tempo en het is op het randje van wat je op een carillon kan spelen." Hij doelt daarmee niet op de rockmuziek, maar hij heeft niet meer dan 51 klokken in de Peperbus die hij kan bespelen. Met wat aanpassingen is het toch gelukt om het gehele stuk te spelen.

Kwart over vijf

Waarom het tijdstip kwart over vijf? De initiatiefnemers van deze actie vertellen bij RTV West dat het een 'road-song' is. De meeste mensen zitten rond kwart over vijf in de auto. Als je wil dat veel mensen daar naar gaan luisteren moet je dat niet doen op het tijdstip dat het nieuws wordt uitgezonden.