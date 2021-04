Transfer rond: Drommel voor vijf jaar naar PSV

Welk bedrag er met de overstap van Drommel is gemoeid is (nog) niet bekend. Evenals een eventueel doorverkooppercentage. Dat de Enschedeërs geld vangen voor hun sluitpost is te danken aan een optie in zijn contract. Drommel heeft een aflopende verbintenis, maar met daarin een optie voor nog één jaar. Deze optie is dus gelicht.

Veel vertrouwen in mijn kwaliteiten

"Vanaf het eerste gesprek, heb ik mijn zinnen op een overstap naar PSV gezet", zegt Drommel op de site van zijn nieuwe club. "De club en Roger Schmidt hebben veel vertrouwen in mijn kwaliteiten. PSV is een Nederlandse topclub, die jaarlijks strijdt om de prijzen en Europees voetbal speelt. Naar die uitdaging was ik op zoek. Ik wil het seizoen goed afsluiten en kijk enorm uit om daarna aan te sluiten bij PSV en kennis te maken met de spelersgroep en overige stafleden."

Veel ervaring

Technisch manager John de Jong van de Eindhovenaren: "Joël heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al ontzettend veel ervaring op het hoogste niveau. Hij is één van de meest beloftevolle keepers van Nederland en de Eredivisie. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en potentie."

Eigen jeugd

De 24-jarige Drommel streek in 2014 neer in de jeugdopleiding van FC Twente. Na een korte periode bij het hoogste jeugdteam en Jong FC Twente, maakte hij vanaf het seizoen 2015/2016 onderdeel uit van de hoofdmacht. Sindsdien verliep zijn carrière met vallen en opstaan.

Nederlands elftal

De eerste jaren was het veelal stuivertje wisselen met concurrenten Nick Marsman en Jorn Brondeel, maar de laatste drie seizoenen was Drommel de onbetwiste nummer één onder de Twentse lat. Drommel groeide uit tot één van de beste keepers van Nederland en mocht zelfs al ruiken aan Oranje. Met een transfer naar de vaderlandse top als uiteindelijke resultaat.

Lars Unnerstall

FC Twente heeft de vervanger van Drommel al in huis. Begin maart werd bekend dat Lars Unnerstall komende zomer juist de omgekeerde weg bewandelt. De PSV-goalie werd door FC Twente voor vier seizoenen vastgelegd.