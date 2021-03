Opnieuw staking metaalsector: bedrijven in Hengelo en Almelo leggen werk neer

Ze staken om hun eisen kracht bij te zetten in het cao-conflict dat nu al maanden duurt. De werkgevers hebben voor de nieuwe cao een loonsverhoging geboden van 2,25 procent over twee jaar. De stakers willen minstens een verhoging van 5 procent.

Agnes van der Schuur, bestuurder FNV Metaal: "Werkgevers laten al die tijd niks van zich horen, terwijl het enige dat medewerkers vragen een eerlijke en moderne cao is. Door de opstelling van de werkgevers voelen ze zich totaal niet serieus genomen".

Staakstraat

Bij het FBK Stadion in Hengelo richt FNV een staakstraat in, waar de stakers zich coronaproof in kunnen schrijven. Medewerkers van onder meer Thales en Eaton in Hengelo en Benchmark in Almelo staken mee.

De stakingen zijn onderdeel van een landelijke stakingsestafette die in januari begon. Eerder werd in Overijssel al in Zwolle en Deventer gestaakt. In het hele land zijn tot nu toe al meer dan tweehonderd bedrijven geraakt door de stakingen.