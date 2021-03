Machinegeweren, geluiddempers en munitie: wie verstopte een wapenarsenaal in de Zwolse grond?

Wat direct opvalt bij het bekijken van de foto is een groot donkerkleurig pakket, met daarop de cijfers 915. Verschillende wapenkenners die we hebben geraadpleegd zijn het erover eens dat in het doorzichtige plastic een machinegeweer verpakt zit van het type AK47, ook wel bekend als een kalasjnikov.

Een dergelijk wapen wordt veel gebruikt in het criminele circuit om tegenstanders mee te liquideren of panden mee te beschieten.

Het wapentuig dat werd gevonden in Zwolle (Foto: Politie)

Klapkolf

Rechts naast het '915-pak' liggen nog twee langwerpige voorwerpen. Waarschijnlijk gaat het ook in die gevallen om AK47's. De meest linkse van de twee lijkt een zogenaamde klapkolf te hebben.

Het gaat dan om het achterste deel van het wapen, dat uitgeklapt kan worden om tegen de schouder te drukken voor betere grip. Het lijkt echter alsof de 'eigenaren' de handgreep hebben afgezaagd.

Tweepoot

Op de foto zie je onder de drie machinegeweren een donker voorwerp verpakt in plastic. Op de verpakking staat de tekst 'tweepoot' en '915'. Het lijkt om een soort steun te gaan, waarop de loop van een wapen gelegd kan worden om beter te kunnen richten.

De tekst '915' kan erop duiden dat de tweepoot bij het automatische wapen hoort met eveneens de aanduiding 915.

Kalasj

Links van het midden, bovenaan op de foto, liggen twee in bruine tape verpakte pakketten op elkaar. Het onderste pakket lijkt de kolf te zijn van eveneens een kalasjnikov.

De licht gekromde voorwerpen zijn de patroonhouders voor een AK47. Het is misschien wel het meest kenmerkende deel van een 'kalasj'.

Er lijken onder meer drie geluiddempers te liggen (Foto: Politie)

Geluiddempers

Op bovenstaande foto is op een bruin, sigaarvormig pak, te lezen: Uzi Demp + adap. Dat duidt volgens de wapenkenners op een geluiddemper voor weer een ander machinepistool, een Uzi. Om de demper op het wapen te kunnen bevestigen, is soms een adapter nodig.

Midden onderin de foto zijn nog drie cilindervormige verpakkingen te zien. Ook daar gaat het volgens geraadpleegde kenners om geluiddempers. Door die op wapens te bevestigen wordt het aantal decibellen bij afvuren van een wapen drastisch verlaagd.

Kogels

Links naast een tasje van een bekende elektronicagigant liggen drie grijze doosjes. Dat lijken doosjes met kogels te zijn, maar bij de wapendeskundigen die we spreken is geen kennis over de fabrikant. "Het is in ieder geval geen gangbaar merk."

Naast die grijze doosjes zijn wederom een aantal magazijnen te zien voor AK47-aanvalsgeweren. Op de foto is vaag ook nog een roodachtig doosje te zien. "Dat zouden 9mm patronen kunnen zijn, als er inderdaad een Uzi in het spel is." Of er inderdaad ook een Uzi is gevonden, is op de foto niet te zien.

Van wie is het wapentuig?

Het wapentuig was verpakt in tonnen, die begraven waren in de grond. De grote vraag is nu, van wie waren de wapens? Wie in Zwolle staat erom bekend in dergelijk moordmateriaal te handelen? Het is gevaarlijk om daar antwoord op te geven.

Duidelijk is geworden dat met één van de gevonden machinegeweren een moord is gepleegd. Drugs- en wapenhandelaar Henk Wolters werd er op oudejaarsavond 2019 mee doodgeschoten. Op het wapen wordt nog extra onderzoek gedaan, om te kijken of er DNA van de schutter is achtergebleven.

Ontdekking wapenopslag Zwolle leidt tot vondst moordwapen Henk Wolters (Foto: News United / Stefan Verkerk | Politie (Bewerking RTV Oost))

Saber en De Gier

In het strafproces dat afgelopen jaar is gevoerd tegen verschillende leden uit de bende van Wolters, werd duidelijk dat de geliquideerde Zwollenaar veel zaken deed met twee andere wapendealers in de stad.

Het gaat dan om Michel 'De Gier' B. en plaatsgenoot Saber G. In gesprekken die RTV Oost heeft gehad met insiders blijkt dat deze figuren dit soort wapentuig wel zouden kunnen bezitten. Of dat ook daadwerkelijk zo is, moet blijken uit politieonderzoek.

Brief

Om antwoorden te vinden is de recherche op zoek naar de schrijver van een anonieme brief, die werd bezorgd op het bureau in Zwolle. In de brief zegt de schrijver wetenschap te hebben over de wapenvondst, en dat één van de wapens is gebruikt bij de moord op Henk Wolters.