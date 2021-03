Lees mee met de bloeddorstige gesprekken van de Twentse 'Godfather' Simo D.

RTV Oost bladert door het politiedossier en geeft een inkijkje in Simo's wraakzuchtige gesprekken.

Simo D. werd op 30 april 2015 in Duitsland opgepakt voor grootschalige internationale drugshandel via het internet. De drugs werden in enveloppen verpakt en wereldwijd verstuurd per post. Sindsdien zit hij vast en is tot jaren cel veroordeeld.

Bedreiging Braziliaan

Ondertussen draaide zijn bende 'gewoon' door. Via binnengesmokkelde mobieltjes werd hij op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de groep. Zo heeft hij veel contact met de inmiddels 35-jarige Nilo, een Enschedeër met Braziliaanse roots.

Halverwege 2017 denkt Simo dat Nilo zijn broertje heeft bedreigd. En waar de toon van de chats tussen Simo en Nilo tot dan toe amicaal was, veranderd die als een blad aan de boom.

"Weet je. Ik ga je een ding zeggen. Jou ga ik persoonlijk dood maken", stuurt Simo. RTV Oost heeft transcripties van dat chatgesprek in bezit. "Wat jij weet, is je dood. Dat is wat je gaat overkomen. Ik ga je laten zien wat ik beloof."

Nilo blijkt contacten te hebben met leden van motorclub Satudarah, de gedoodverfde vijand van Simo. "Jij denk je KK-moer dat je spelletje kan spelen. Je denkt dat ik je niet door heb.", schrijft Simo vanuit zijn cel met een Duits telefoonnummer. "Doe je kids goed naar school brengen. Vuil kk hoer. Ik beloof je een ding nu. Ook ik pak 20 jaar."

Moordaanslagen

Nilo heeft er genoeg van en stapt naar de politie. Daar doet hij een boekje open over zijn oude broeder. Simo zou de opdrachtgever zijn van verschillende moordaanslagen die eerder dat jaar zijn gepleegd. Nilo doelt op het in brand steken van een Enschedese kapper en het beschieten van een man in Gronau. Hij vertelt dat beide zaken te maken hadden met seksuele escapades van Simo's vrouw.

Volgens Nilo had Simo's vrouw seks gehad met een Turkse kapper, tot grote woede van de gedetineerde drugscrimineel. "Simo zei, ik geef je 100.000 euro als je die man doodmaakt", vertelt Nilo bij de recherche. "Hij moest dood. Zo veel pijn mogelijk." Maar de Braziliaan ziet van de klus af. In plaats daarvan laat hij de politie weten wie er wel verantwoordelijk is voor de aanslag op de kapper. "Dat heeft Wolf gedaan, hij heeft er 26.000 euro voor gekregen."

Verkeerde doelwit

Overigens is bij de aanslag de verkeerde kapper slachtoffer geworden. Het eigenlijke doelwit had kort ervoor zijn kappersstoel afgestaan aan het latere slachtoffer en was vertrokken naar Turkije.

Een aantal maanden na de aanslag in de kapperszaak wordt in Gronau een man voor zijn huis beschoten. Er worden zes kogels afgevuurd, vier treffen doel. Slachtoffer blijkt de broer van de gevluchte kapper. Ook daarvan zegt getuige Nilo te weten wie het gedaan heeft, Wolf's kleine broertje. "Simo's vrouw heeft hem de kogels gebracht."

Woest

Simo is woest op Nilo, getuige de berichten die hij hem stuurt: "Ik ga jou niet pakken, nee. Ik pak je kk kids en je vrouw. En ik zorg dat je ze de rest van je leven niet ziet. Ik beloof je dat ik zoveel geld betaal, dat niemand je kids of vrouw redt Nilo. En als je dingen aan popo [politie, red}] vertelt, moet je doen."

Dagenlang gaat Simo door met zijn bedreigingen: "Zwaai die kids en vrouw van je weg. Nu kan je zeggen, Simo heeft me kids en me vrouw bedreigd."

Gangster spelen

Simo bedreigd niet alleen Nilo's gezin, maar ook zijn eigen vrouw en diens familie. Hij is nog steeds witheet dat ze hem bedrogen heeft met de Turkse kapper, maar later blijkt dat ze er ook nog 's vandaar lijkt te zijn gegaan met 100.000 euro van Simo.

"Kk hoer, ik neuk je moeder vuil kk hoer", schreeuwt hij door de telefoon. "Ik laat je kk moeder bewerken vuil slet. Ik laat je kk moeder de kk slaan. Lesbische slet dat je ben."

Rond diezelfde tijd wordt de auto van Simo's vrouw in de fik gezet, aan de Lepelaarstraat in Losser. Daar wonen haar ouders. "Ik ben een hoerenzoon als ik een kk raam in die hoerenhuis heel blijft. Praat je stoer hoer, je kan me wat. Ik ga nu de jongens bellen. Laat ik je kk moeder zien wat gangster spelen is."

Brandbom

Simo wordt (vooralsnog) niet vervolgd voor de autobrand of de bedreiging. Wel wordt hij voor de rechter gesleept voor het uitlokken van een derde moordaanslag. Hij zou opdracht hebben gegeven voor het gooien van een brandbom in een huis in Almelo. Dat gebeurde in november 2017.

Overigens kozen de uitvoerders eerst een verkeerd huis uit, aan de Bongerd. De bewoonster overleefde het gruwelijke voorval maar ternauwernood. Het 'juiste' huis stond aan de Palestrinastraat. Daar woonde de moeder van twee leden van Simo's bende, broers van elkaar. Eén van de twee zou Simo hebben verlinkt bij de Duitse politie, de reden dat hij daar in beeld kwam en tot jaren cel werd veroordeeld.

Eén van de brandstichters is Wolfje, het jongere broertje van Wolf die de kapper in de fik heeft gezet. Vaststaat dat Wolfje en Simo enkele minuten voor de tweede brandstichting nog contact met elkaar hebben gehad. Ook zegt Simo in een afgeluisterd gesprek met Wolf: "Die kleine van je, Hij heb wel iets gedaan voor ons man."

Wraakzucht

Aan de wraakzucht van Simo komt echter nog geen einde, aldus justitie. In zijn opdracht zijn ook verschillende aanslagen gepleegd op huizen in Enschede en Almelo. De panden zijn te koppelen aan leden van motorclub Satudarah, de club waarvan Simo het bloed wel kan drinken.

Met een machinegeweer is halverwege september 2017 geschoten op huizen aan de Almelose Rietstraat en de Enschedese Populierstraat. In dezelfde nacht zijn ook een huis aan de Enschedese Benkoelenstraat en Club LuxXx doelwit.

Moordlijst

Volgens 'kroongetuige' Nilo, de Braziliaan, had Simo een moordlijst opgesteld. "Die moest de oor er af, bij die moest de hand er af, bij weer een ander de arm. En die moest een kogel vangen, Van die rare shit." Volgens Nilo stonden er ook prijzen achter de namen. Zelf stond hij inmiddels ook op de lijst, zegt hij. "Het broertje van Wolf heeft die beschietingen uitgevoerd. Samen met Brian de Chinees."

Het is niet de enige keer dat Simo het voorzien heeft op leden van de motorclub. De zomer ervoor staan er leden van Satudarah bij een van Simo's soldaten op de stoep. Waarom is niet duidelijk, maar Simo ontsteekt in woede en tikt met een encrypted telefoon het volgende bericht:

"Laat ze gelijk bloeden

We gaan ze knallen

Dan weten ze gelijk, soldaten van ons maken geen grappen

Stuur me die KK adressen

Ik moet kunnen aanvallen bro, ik moet die adressen

Anders denken ze, je bent kip. En ik pik dat niet

Dan weten ze, met soldaten van ons moet je niet sollen

We gaan ze pakken

Vanavond gaat actie gebeuren

Haal die gereedschap uit Emmen"

Na het sturen van deze tekst gaat hitman Wolf op weg naar Emmen om het 'gereedschap' te halen. Het gaat in dit geval om een machinegeweer van het type AK47, ook wel bekend als kalasjnikov. Het wapen zit in een rugzak, met bijbehorende munitie. Een aanslag ermee plegen lukt niet. Wolf wordt aangehouden bij de Duitse grens, het wapen wordt ontdekt.

Ironchat

Eind 2018 wordt vrijwel de hele bende van Simo opgepakt. Tot die tijd hebben ze via internet gehandeld in grote hoeveelheden drugs. Er waren verschillende opslag- en inpakpanden lang de Nederlandse grens met Duitsland. Verkoop ging via het darkweb, een minder toegankelijk internet. Communiceren deden de bendeleden via Ironchat-encryptietelefoons. Volgens justitie is Simo een investeerder van deze chatapplicatie geweest. In het programma stond hij bekend als GF, oftewel Godfather.

Politie Oost-Nederland wist echter op vernuftige wijze mee te lezen met de berichten die via Ironchat werden verstuurd. Zo kwamen de opsporingsdiensten erachter dat er wederom moordaanslagen werden gepland op mannen van Satudarah. Vervolgens zijn de leden van de drugsbende opgepakt, om moordpartijen te voorkomen.

Wapenarsenaal

Naast grote hoeveelheden drugs, werd er ook een wapenarsenaal gevonden, met onder meer machinegeweren, een granaatwerper en bijbehorende munitie. Vrijwel alle betrokkenen zijn veroordeeld tot jaren cel.

Twee van de uitvoerders van de moordaanslagen in 2017, Wolf en Wolfje, zitten momenteel gevangenisstraffen uit van een kwart eeuw. Ze zijn wel in hoger beroep gegaan.

Verhoren Simo

De Duitse detentie van Simo zat er eind vorig jaar op. Justitie in Nederland besloot dat hij geen seconde op vrije voeten mocht komen. Bij eerste verhoren over de aanslagen, heeft hij weinig losgelaten. Slachtoffers als de in brand gezette kapper zegt hij niet te kennen. Hetzelfde zegt hij over het beschoten doelwit in Gronau: "Ik ken die mensen niet. U kunt me honderd keer deze vragen stellen, dat verandert niet. Ik ken ze niet."

De rechercheurs blijven volhardend: "Was wraak het motief van deze aanslagen, omdat de kapper een seksuele relatie met uw vrouw had?", willen ze weten. Antwoord: "Ik weet het niet. Ik weet hier niets vanaf."

Van wie Simo de mobieltjes in zijn cel kreeg, willen de rechercheurs ook weten. "Doet er niet toe. Ik had ze om contact op te nemen met mijn familie."

Kent hij Wolf en Wolfje? "Ik ken Wolf uit een Nederlandse gevangenis. Dat is lang geleden. Wolfje is toch het broertje van Wolf? Verder weet ik niet."

Bekende strafpleiter

Of Simo bij meer recente verhoren meer heeft losgelaten, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat hij veranderd is van advocaat. Vanaf nu wordt hij bijgestaan door de bekende strafpleiter Stijn Franken.

De raadsman werd een aantal jaren geleden door andere advocaten uitgeroepen tot beste van Nederland. Sommige mensen zullen hem kennen als oud-raadsman van Willem Holleeder. We hebben Franken om een reactie gevraagd, maar die hebben we tot heden niet gekregen.