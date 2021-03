Ouders Chantal de Vries geschokt over vondst messen bij moordenaar Wim V.: "Koude rillingen"

Tot nog toe werd telkens aangenomen dat V.'s messen pas werden gevonden toen de politie kort na het misdrijf huiszoeking deed in zijn appartement. Maar zoals RTV Oost eerder vandaag meldde, heeft een begeleider van Wim V. enige tijd voor de kerstmoord ook al meerdere keren 'een aantal messen' - zoals hij het zelf omschrijft - bij Wim V. aangetroffen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport, deels in het bezit van RTV Oost.

'Koude rillingen'

De moeder van Chantal de Vries reageert verbijsterd op de nieuwste ontwikkelingen: "Ik krijg hier koude rillingen van", zegt Herriët de Vries. "Ik weet echt niet wat ik hoor."

Van Wim V. was bekend dat hij bij bepaalde prikkels agressief kon reageren, dat hij een fetisj heeft voor messen en seksueel geobsedeerd is. Juist vanwege die combinatie had hij nooit zelfstandig mogen wonen, zo verklaarden oud-begeleiders eerder al tegenover RTV Oost.

'Fout op fout'

Moeder Herrïet de Vries toont zich aangeslagen: "Het lijkt er steeds meer op dat hier fout op fout is gestapeld. Als de verantwoordelijke personen gewoon goed hun werk hadden gedaan, had onze dochter nog rond kunnen huppelen." Wim V. is intussen veroordeeld tot achttien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

Tekst gaat verder onder foto

De ouders van Chantal de Vries reageren verbijsterd dat een begeleider van Wim V. enige tijd voor de kerstmoord al messen bij hem ontdekte. (Foto: RTV Oost)

Wim V. werd aanvankelijk jarenlang begeleid door Menz.nu, maar nadat deze instelling failliet ging, werd hij ondergebracht in een appartement van De Zorgstal. Matthijs Betgen is algemeen-directeur van beide commerciële zorginstellingen.

Er deden zich echter nieuwe problemen voor, toen bleek dat de gemeente Hengelo helemaal geen contract heeft met De Zorgstal. Wim V. moest daarop worden ondergebracht bij een andere zorginstelling, maar V. zag dit niet zitten.

Reactie Zorgstal

De Zorgstal beroept zich er nu op dat er nooit een zorgindicatie voor Wim V. is afgegeven. Daardoor was er juridisch gezien geen zorgovereenkomst tussen De Zorgstal en V.

Advocaat Jaap-Willem Roozemond van De Zorgstal heeft tegenover Nieuws.nl laten weten dat V. helemaal geen cliënt was bij De Zorgstal. Dit nadat de gemeente Hengelo in november 2019 had beslist dat Wim V. geen zorg mocht inkopen bij De Zorgstal. Deze zorginstelling had namelijk geen contract met Hengelo.

Volgens de raadsman zou de gemeente na een gesprek met V. tot de conclusie zijn gekomen dat de psychiatrisch patiënt geen gevaar vormde voor zichzelf of de naaste omgeving. "Gezien de moord die nadien is gepleegd, lijkt het erop dat die conclusie te voorbarig is getrokken", aldus Roozemond.

Menselijk praatje

Dat begeleiders van De Zorgstal af en toe langskwamen voor een praatje was alleen maar uit menselijk oogpunt. Als de zorgverleners dan in het wooncomplex moesten zijn om een gecontracteerde cliënt te spreken en dan soms ook een praatje met V. aanknoopten, was volgens de advocaat 'niet meer dan menselijk'.

Volgens de raadsman heeft V. de huur voor zijn appartement nooit betaald. “Dat De Zorgstal V. niet op straat heeft gezet vanuit menselijk oogpunt, wordt haar nu aangerekend", aldus Roozemond.

Merkwaardig

Wim V.'s moeder is perplex als ze dit hoort. "Na het faillissement van Menz.nu heb ik uitsluitend te doen gehad met De Zorgstal. Niet alleen met medewerkers, maar alle correspondentie en post over Wim werd gestuurd door De Zorgstal. En geen enkele andere zorginstelling. En in rapporten lees ik toch zwart-op-wit dat mijn zoon is begeleid door mensen van De Zorgstal. Dat is dan toch op z'n zachtst gezegd uiterst merkwaardig?"

Deze directeur kan toch niet zomaar cliënten in een appartementje stoppen en dan aan hun lot overlaten? Moeder van Wim V.

Ook wijst ze erop dat Mathijs Betgen directeur was van Menz.nu toen die instelling failliet ging. "Dan kan deze directeur toch vervolgens niet zomaar cliënten in een appartementje stoppen en verder geen zorg verlenen en ze maar aan hun lot overlaten? Zeker niet bij de psychiatrische achtergrond van mijn zoon. Zo'n directeur is eindverantwoordelijke voor wat er in zijn onderneming gebeurt en heeft dan toch een zorgplicht richting zijn cliënten? Ik krijg steeds meer de indruk dat mijn zoon keihard in de steek is gelaten."

Doodsbedreigingen

De advocaat van De Zorgstal heeft het OM intussen geïnformeerd dat zorgdirecteur Betgen en zijn gezin tientallen doodsbedreigingen hebben gehad nadat bekend werd dat de Inspectie Gezondheidszorg onderzoek doet naar De Zorgstal.

Nadat het Openbaar Ministerie grote twijfels had over de manier waarop Wim V. werd begeleid, werd hiervan melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg. Die doet nu onderzoek, waarbij niet alleen naar de 'casus Wim V.' wordt bekeken, maar De Zorgstal in z'n geheel wordt doorgelicht.

Daarnaast heeft de Hengelose letselschadespecialist Yme Drost aangekondigd dat hij De Zorgstal juridisch aansprakelijk gaat stellen.