Politie wordt veel vaker gebeld in coronatijd, toename van 20 procent

“Als je deze cijfers vertaalt naar de eenheid Oost-Nederland krijgen we in de centra in Enschede, Apeldoorn en Nijmegen zo’n 2.500 gesprekken per dag”, vertelt teamleider Roy Kleinlangevelsloo namens de politie.

Telefoontjes gaan vaak over maatregelen

Niet alleen het aantal telefoontjes veranderde sinds de uitbraak van corona. Ook belden mensen over heel andere zaken dan vóór de coronacrisis. “De telefoontjes gaan vaak over de maatregelen die worden afgekondigd door het kabinet. Als mensen zien dat anderen zich niet aan de afspraken houden, dan wordt er gebeld van: goh, we zien hier een groep op straat. Of mensen bellen over buren die meer bezoek ontvangen dan is toegestaan.”

“Mensen bellen over dat soort onderwerpen de politie, omdat ze het idee hebben dat wij daar ook daadwerkelijk op gaan handhaven. Maar achter de voordeur is dat lastig. In de openbare ruimte is dat wel een verantwoordelijkheid van ons, in samenwerking met boa’s”, legt Kleinlangevelsloo uit.

Politieteamleider Roy Kleinlangevelsloo (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Uitleg van coronaregels

De politie krijgt trouwens lang niet alleen telefoon over misstanden of meldingen van overtredingen. Vaak gaat het ook om uitleg van bijvoorbeeld coronaregels. “We krijgen vragen van: is mijn situatie zodanig dat ik wel na negen uur 's avonds op straat mag zijn? Of: kan ik van de politie een ontheffing krijgen om iets te gaan doen? Dat soort zaken zien we heel vaak terugkomen.”

Wie denkt dat het toegenomen aantal telefoontjes leidt tot langere wachttijden en meer onbeantwoorde gesprekken zit er overigens naast. Juist afgelopen jaar gingen alle regionale politie-eenheden in ons land intensiever samenwerken op het gebied van het beantwoorden van telefoon.

Geen wachtrijen

“Mochten wij een langere wachtrij in Oost-Nederland krijgen, wordt het volgende gesprek automatisch ondergebracht bij een van de andere eenheden in ons land”, legt Sander Elzinga uit. Hij houdt continu de inkomende gesprekken, wachttijden en het aantal wachtenden in de gaten.

Van de nieuwe werkwijze zijn de resultaten ook meteen zichtbaar. “Het aantal onbeantwoorde gesprekken is verminderd en de wachtrijen zijn op dit moment nihil.”

Politiemedewerker Sander Elzinga (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Bereikbaarheid boven de 90 procent

“We hebben landelijk een bereikbaarheidspercentage van boven de 90 procent. Dat was voor deze werkwijze in onze eenheid op drukke dagen ongeveer 30 á 40 procent”, aldus Elzinga. “Ondanks dat we meer telefonie binnen krijgen, zien we dat niet in de wachttijden terug. Omdat we nu samenwerken.”